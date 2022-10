Τotal black: 6 καθημερινά σύνολα που θα σας λύσουν τα χέρια

Το casual ντύσιμο αποτελεί ένα αιώνιο πρόβλημα, το οποίο βασανίζει σε καθημερινή βάση πολλές από εμάς. “Τι θα φορέσω στη δουλειά;”, “Δεν έχω ρούχα!” και πολλές ακόμα τέτοιες φράσεις χρησιμοποιούμε τα πρωινά, με το που ανοίξουμε την ντουλάπα μας. Το αιώνιο αυτό πρόβλημα μπορούν εύκολα να λύσουν τα total black σύνολα που αποτελούν την πιο κομψή και σοφιστικέ λύση πάντα και παντού. Συνήθως μάλιστα, έχουμε τόσα πολλά μαύρα ρούχα που δεν χρειάζεται καν να πάμε για ψώνια. Το θέμα είναι… πώς θα τα συνδυάσουμε σωστά ώστε να μην φαίνεται ότι φοράμε πάντα τα ίδια;

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη elsa❤️ (@hoskelsa)

Το μαύρο κοστούμι : κλασικό, χιλιοφορεμένο και πολύ αγαπημένο. Γιατί όχι άλλωστε, αφού αποτελεί ένα από τα πιο διαχρονικά και θηλυκά κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας. Το μαύρο κοστούμι φοριέται κυριολεκτικά παντού, αποπνέοντας αυτοπεποίθηση και δυναμισμό, γι’ αυτό φροντίστε να έχετε τουλάχιστον ένα καλής ποιότητας στην συλλογή σας. Και να θυμάστε! Θα έχετε άλλη εικόνα αν το συνδυάσετε για παράδειγμα, με ένα τοπ μαρινιέρα και sneakers και άλλη αν το σετάρετε με γόβες και μια καμισόλ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Claire Rose Cliteur (@clairerose)

Μαύρο denim με πλεκτό : ένας casual chic συνδυασμός, ο οποίος μας συνοδεύει σε καθημερινή βάση με τον πιο καλόγουστο τρόπο. Συνοδεύστε το με κομψά kitten heels ή ακόμα και με sneakers και ντυθείτε στα μαύρα με άνεση και cozy διάθεση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paola Cossentino (@paola_cossentino)

Midi βερμούδα και blazer : μια ωραία εναλλακτική του κλασικού μαύρου παντελονιού αποτελεί η βερμούδα, η οποία μπορεί να φορεθεί όχι μόνο στο γραφείο, αλλά και σε μια βραδινή έξοδο. Είναι elegant, είναι ενημερωμένη και πάνω από όλα… μαύρη!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη IVONA ZUPET (@yvzux)

Μαύρα δερμάτινα : σέξι, wild και υπερβολικά hot. Η πιο τέλεια τάση της εποχής επέστρεψε ξανά και το δερμάτινο παντελόνι πρωταγωνιστεί για ακόμα μια φορά στο street style, κλέβοντας τις εντυπώσεις και κερδίζοντας τις πιο θερμές κριτικές μας χάρη στον δυναμισμό που βγάζει. Συνδυάστε το με κομψά ζιβάγκο ή με επίσης δερμάτινα jackets και φυσικά μην ξεχάσετε τα πιο statement αξεσουάρ σας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Claire Rose Cliteur (@clairerose)

Pencil φούστα και μυτερές γόβες . Ο πιο κλασικός office συνδυασμός, ο οποίος όσα χρόνια κι αν περάσουν θα παραμένει στην λίστα με τα πιο αγαπημένα μας looks. Διαχρονικό και άκρως θηλυκό, μας λύνει τα χέρια και μας αρέσει υπερβολικά πολύ. Έξτρα πόντους θηλυκότητας αν το συνδυάσετε με ένα κορμάκι με cut-outs.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paola Cossentino (@paola_cossentino)

Το midi πλεκτό φόρεμα : το key-item του φθινοπώρου, το οποίο λατρεύουμε να φοράμε ξανά και ξανά. Σε αυτήν την περίπτωση δεν έχετε να κάνετε και πολλούς συνδυασμούς και γι’ αυτό ακριβώς είναι η ιδανική επιλογή για τις ημέρες εκείνες που δεν έχετε όρεξη να σκεφτείτε πολύ τι να φορέσετε.

Να επιλέγετε βασικά κομμάτια που συνδυάζονται με τα πάντα και μην φοβάστε το μαύρο. Γιατί, black is the new black και αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει κανείς, ποτέ!

Πηγή: InStyle