Το βιβλίο – «βόμβα» της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο Νο1 μετά την αποκάλυψη για την έκτρωση όταν ήταν με τον Τίμπερλεϊκ

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είναι και πάλι στην κορυφή των charts. Τα επερχόμενα απομνημονεύματα της Πριγκίπισσας της Ποπ, «The Woman in Me», κατέκτησαν το Νο. 1 της λίστας των μπεστ σέλερ της Amazon την Τρίτη, αφού αποκάλυψε ότι έκανε έκτρωση ενώ είχε σχέση με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.

Η Spears, 41 ετών, μπήκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να γιορτάσει το επίτευγμα και να ευχαριστήσει τη βάση των θαυμαστών της για την προπαραγγελία του βιβλίου πριν από την κυκλοφορία του στις 24 Οκτωβρίου.

“1 εβδομάδα μέχρι να βγει στα ράφια το βιβλίο μου #TheWomanInMe !!!” έγραψε. “Σας ευχαριστώ όλους που το κάνατε ήδη #1 στο Amazon!!!”.

Μαζί με το μήνυμα, η νικήτρια Grammy μοιράστηκε ένα προωθητικό βίντεο με διάφορα πλάνα της μέσα στα χρόνια, μεταγλωττισμένο με ήχο από το ντοκιμαντέρ της στο MTV το 2008, “Britney: For the Record”.

1 week until my book #TheWomanInMe hits shelves 📚 !!! Thank you all for making it #1 on Amazon already !!! #AD https://t.co/ifGb83HMHq @simonschuster @GalleryBooks pic.twitter.com/lchdmWUlit

— Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) October 17, 2023