Το teaser για το ντοκιμαντέρ του Χάρι και της Μέγκαν στο Netflix κυκλοφόρησε λίγες ώρες μετά το βίντεο της πριγκίπισσας Κέιτ

Το teaser για το τελευταίο έργο του Χάρι και της Μέγκαν στο Netflix κυκλοφόρησε λίγες ώρες μετά το οικείο βίντεο της πριγκίπισσας Κέιτ Μίντλετον για το τέλος των χημειοθεραπειών για τον καρκίνο.

Το POLO, η νέα σειρά ντοκιμαντέρ που ακολουθεί τους κορυφαίους παγκόσμιους παίκτες του αθλήματος, διαφημίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Netflix σήμερα και δημιουργήθηκε από την Archewell Productions του Δούκα και της Δούκισσας του Sussex.

POLO is a new documentary series that follows elite global players and offers an exclusive, behind-the-scenes look at the fast-paced world of the sport.

From Archewell Productions and Boardwalk Pictures, premiering this December only on Netflix. pic.twitter.com/R1uUnXsf0v

