Κέιτ Μίντλετον: Το βαθιά συγκινητικό βίντεο με την οικογένειά της – «Επιτέλους ολοκλήρωσα την χημειοθεραπεία»

Με ένα συγκινητικό και βαθιά προσωπικό βίντεο με την οικογένεια της, κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών τους, η Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την χημειοθεραπεία της.

Στο τρίλεπτο βίντεο φαίνεται η πριγκίπισσα της Ουαλίας στην αγκαλιά του πρίγκιπα Ουίλιαμ. Το ζευγάρι μαζί με τα τρία παιδιά του, τους πρίγκιπες Τζορτ και Λουίς και την πριγκίπισσα Σάρλοτ έχουν επισκεφθεί ένα δάσος.

Χαμογελούν παίζουν και περπατάνε παρέα.

Σε κάποιο άλλο σημείο του βίντεο η οικογένεια παίζει χαρτιά με τους γονείς της Κέιτ Μίντλετον, Κάρολ και Μάικλ Μίντλετον.

Στο βίντεο, που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους επίσημους λογαριασμούς της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Ουίλιαμ, ακούγεται η φωνή της πριγκίπισσας της Ουαλίας να μιλάει για το δύσκολο ταξίδι της μέχρι την ανάρρωση.

A message from Catherine, The Princess of Wales

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024