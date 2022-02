Το νέο ερωτικό τραγούδι των Scorpions

To 19o άλμπουμ του γερμανικού rock συγκροτήματος των Scorpions έχει προγραμματισθεί να κυκλοφορήσει στις 25 Φεβρουαρίου. Αυτό είναι το πρώτο άλμπουμ που ηχογράφησαν οι Scorpions με ντράμερ τον ελληνικής καταγωγής Mikkey Dee.

Ο Mikkey Dee είναι γεννημένος στο Γκέτεμπουργκ της Σουηδίας από Έλληνα πατέρα και Σουηδέζα μητέρα. Το πλήρες όνομά του είναι Micael Kiriakos Delaoglou, είναι σήμερα 64 ετών και στο παρελθόν υπήρξε μέλος των Motörhead και των Helloween.

Ο δίσκος θα έχει τίτλο “Rock Believer” και μέσα σε αυτόν θα συμπεριλαμβάνεται το τραγούδι αγάπης “Shining Of Your Soul”. Πρόκειται για ένα τραγούδι που αναφέρεται στην αύρα που μπορεί να αφήνει ένα πρόσωπο καθώς μπαίνει σε ένα δωμάτιο, όπως εξηγεί ο Klaus Meine των Scorpions.

Klaus explains the meaning of our newest single, “Shining Of Your Soul”. 💫

We cannot wait to share our new album with you all on Friday.

🦂🦂🦂🦂🦂 pic.twitter.com/oErqUfiVvg

— Scorpions (@scorpions) February 20, 2022