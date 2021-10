Οι Scorpions παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με Έλληνα ντράμερ

Το νέο κομμάτι των Scorpions λέγεται “Peacemaker” και θα συμπεριλαμβάνεται στο 19ο στούντιο άλμπουμ του δημοφιλούς συγκροτήματος, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 11 Φεβρουαρίου του 2022.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο γενικός τίτλος του δίσκου θα είναι “Rock Believer”, ενώ από τον Μάρτιο και μετά θα υποστηριχτεί με μια παγκόσμια περιοδεία, που θα ξεκινήσει με εννέα συνεχόμενες συναυλίες τους στο Las Vegas της Αμερικής.

Το καινούργιο αυτό άλμπουμ θα είναι το πρώτο που βγάζει το συγκρότημα με ντράμερ τον ελληνικής καταγωγής Mikkey Dee, που αντικατέστησε τον James Kottak από το 2016. Το γκρουπ είχε επτά χρόνια να βγάλει νέο μεγάλο δίσκο, από το “Return to Forever” του 2015. Είναι το μεγαλύτερο κενό, ανάμεσα σε δύο στούντιο άλμπουμς, στην ιστορία του συγκροτήματος.

Ο Mikkey Dee έχει γεννηθεί το 1963 στο Gothenburg της Σουηδίας από Σουηδέζα μητέρα και Ελληνα πατέρα. Το πραγματικό του όνομα είναι Micael Kiriakos Delaoglou. Υπήρξε ντράμερ των Motörhead από το 1991 μέχρι το 2015. Το 2003 είχε παίξει προσωρινά και με τους Helloween.

Ο… Μιχάλης ή Mikkey Dee είναι γνωστός για τα μακροσκελή σόλος του στα κρουστά, τα οποία διαρκούν από 5′ έως και 15′ λεπτά. Μερικά χαρακτηριστικά παράδειγματα είναι στα κομμάτια “Sacrifice”, “In the Name of Tragedy” και “The One to Sing the Blues”.