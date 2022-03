Κωνσταντίνος Αργυρός: Απατεώνας χρησιμοποιούσε φωτογραφίες του στο Tinder και ζητούσε γυμνές φωτογραφίες από κοπέλες

Πρωταγωνιστής σε ένα πολύ άσχημο περιστατικό έγινε εν αγνοία του ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Ένας απατεώνας στην Αυστραλία χρησιμοποιούσε φωτογραφίες του γνωστού τραγουδιστή στη δημοφιλή εφαρμογή γνωριμιών, Tinder, και παραπλανούσε κοπέλες. Ο άνδρας υποδυόταν έναν ένα Έλληνα σύμβουλος επιχειρήσεων με το όνομα Στέλιος και όλες του οι φωτογραφίες ήταν του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Την αποκάλυψη του περιστατικού έκανε η 23χρονη Torrie Marshall, που έπεσε θύμα του απατεώνα, ο οποίος κατάφερε να της αποσπάσει προσωπικές φωτογραφίες. Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ του SBS «Insight», η νεαρή κοπέλα εξιστόρησε πως έγινε “match” στο Τinder με έναν «Στέλιο», που χρησιμοποιούσε στο προφίλ του τις φωτογραφίες του διάσημου τραγουδιστή.

Η νεαρή γυναίκα γοητεύτηκε με τον «Στέλιο» και ικανοποιούσε τις επιθυμίες του, οι οποίες ήταν συνήθως να του στέλνει προσωπικές φωτογραφίες της.

At 23, Torrie Marshall thought she had met the love of her life in Stelios – only for a single text sent from Macca’s to turn her world upside down.

https://t.co/OpVSPNzDFL

— news.com.au (@newscomauHQ) March 21, 2022