Taylor Swift: Γιατί οι θαυμαστές της είναι έξαλλοι με τον σύντροφο της Travis Kelce

Τα φώτα της δημοσιότητας και την προσοχή εκατομμυρίων συγκεντρώνει το ζευγάρι Taylor Swift και Travis Kelce.

Ωστόσο τις τελευταίες μέρες το αστέρι του αμερικανικού ποδοσφαίρου δέχεται τα πυρά των φανατικών οπαδών τη 34χρονης τραγουδίστριας. Ο Travis Kelce που παίζει για τους Kansas City Chiefs, συμμετείχε στην χθεσινή παρέλαση των νικητών του πρωταθλήματος Super Bowl. Μετά το τέλος της παρέλασης έγινε ένοπλη επίθεση με μία γυναίκα νεκρή και αρκετούς τραυματίες.

Λίγες ώρες μετά ο Travis Kelce πόζαρε για σέλφι με κάποιους αστυνομικούς έξω από εστιατόριο στο Κάνσας. Ο αθλητής πήγε στο εστιατόριο μετά την παρέλαση με την ομάδα του για να γιορτάσει τη νίκη στο Super Bowl. Κατά την είσοδο του ένας αστυνομικός του ζήτησε βγάλουν σέλφι και ο Travis Kelce δεν αρνήθηκε.

Οι θαυμαστές της Taylor Swift τον επικρίνουν επειδή φαίνεται να μην δείχνει συμπόνια για τα θύματα της επίθεσης. Χρήστης ανέφερε: «Υπάρχει η κατάλληλη στιγμή για όλα και αυτή δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για αυτή την φωτογραφία».

I’m officially convinced “fans” are just hating on Travis Kelce just to hate on him. 😆 either because of who he’s dating or who he votes for.

it’s becoming insanely ridiculous.

first it was his confrontation with his coach (explained & took accountability) & then it was he was… pic.twitter.com/BRVBLFZiHT

— Melissa 🌈🫶🏻 (@melissax1125) February 15, 2024