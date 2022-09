Ταινίες που συνδέονται με το Las Vegas

To Las Vegas αποκαλείται η “Πόλη της Αμαρτίας” (Sin City) αλλά θεωρείται και η παγκόσμια πρωτεύουσα της ψυχαγωγίας. Μαζί με την ευρύτερη περιοχή κατοικείται από 2,2 περίπου εκατομμύρια κατοίκους.

Κάθε χρόνο όμως υποδέχεται, φιλοξενεί και εξυπηρετεί πολλά εκατομμύρια τουρίστες, που είτε προέρχονται από τις άλλες Πολιτείες της Αμερικής είτε από άλλες χώρες του πλανήτη. Ολοι θέλουν κάποια στιγμή να βρεθούν στο Las Vegas. Παρόλο που για την Νέα Υόρκη τραγουδήθηκε το “the city that never sleeps”, στην πραγματικότητα η πόλη που ουδέποτε κοιμάται είναι το Las Vegas!

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Καθώς βρίσκεται μόλις 3,5 ώρες μακρυά από το Hollywood και το Los Angeles, ήταν φυσικό πολλές ταινίες να έχουν επιλέξει – από παλιά – το Las Vegas για το location όπου θα έκαναν γυρίσματα. Παρακάτω είναι μία λίστα με μερικές από τις σημαντικότερες ταινίες, που… έκαψαν κινηματογραφικό φιλμ στο Las Vegas για την μεγάλη οθόνη, με μεγάλους πρωταγωνιστές του σινεμά. Από το 1960 μέχρι και φέτος.

“Ocean’s 11” (1960) – Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford, Joey Bishop, Angie Dickinson

“Viva Las Vegas” (1964) – Elvis Presley, Ann-Margret

“The Only Game in Town” (1970) – Elizabeth Taylor, Warren Beatty

“Elvis: That’s the Way It Is” (1970) – Elvis Presley

“Diamonds Are Forever” (1971) – Sean Connery

“The Godfather” (1972) – Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Richard Castellano, Robert Duvall, Diane Keaton

“The Godfather: Part II” (1974) – Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton,

Robert De Niro

“The Gambler” (1974) – James Caan, Paul Sorvino, Lauren Hutton

“Rocky III” (1982) – Sylvester Stallone

“Rocky IV” (1985) – Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Brigitte Nielsen

“Over the Top” (1987) – Sylvester Stallone

“Rain Man” (1988) – Dustin Hoffman, Tom Cruise

“Harley Davidson and the Marlboro Man” (1991) – Mickey Rourke, Don Johnson

“Bugsy” (1991) – Warren Beatty, Annette Bening, Harvey Keitel, Ben Kingsley, Elliott Gould

“Cool World” (1992) – Kim Basinger, Gabriel Byrne, Brad Pitt

“Honeymoon in Vegas” (1992) – James Caan, Nicolas Cage, Sarah Jessica Parker

“Indecent Proposal” (1993) – Robert Redford, Demi Moore

“Leaving Las Vegas” (1995) – Nicolas Cage

“Casino” (1995) – Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci, Don Rickles, Kevin Pollak, James Woods

“Con Air” (1997) – Nicolas Cage, John Cusack, John Malkovich

“Austin Powers: International Man of Mystery” (1997) – Mike Myers, Elizabeth Hurley, Michael York, Mimi Rogers

“Fear And Loathing In Las Vegas” (1998) – Johnny Depp, Benicio del Toro

“Lethal Weapon 4” (1998) – Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo, Chris Rock

“Ocean’s Eleven” (2001) – George Clooney, Matt Damon, Andy García, Brad Pitt,

“The Mexican” (2001) – Julia Roberts, Brad Pitt

“Ocean’s Twelve” (2004) – George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Catherine Zeta-Jones, Andy García, Julia Roberts, Vincent Cassel, Elliott Gould

“Rocky Balboa” (2006) – Sylvester Stallone

“No Country for Old Men” (2007) – Tommy Lee Jones, Javier Bardem

“Ocean’s Thirteen” (2007) – George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy García, Elliott Gould, Al Pacino

“What Happens in Vegas” (2008) – Cameron Diaz, Ashton Kutcher

“21” (2008) – Kevin Spacey

“Iron Man” (2008) – Robert Downey Jr., Terrence Howard, Jeff Bridges, Shaun Toub, Gwyneth Paltrow

“The Hangover” (2009) – Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis

“Up in the Air” (2009) – George Clooney, Vera Farmiga

“Last Vegas” (2013) – Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman, Kevin Kline

“The Hangover Part III” (2013) – Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis

Jason Bourne” (2016) – Matt Damon, Tommy Lee Jones

“Sleepless” (2017) – Jamie Foxx

“Elvis” (2022) – Austin Butler, Tom Hanks

