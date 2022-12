Συνεχίζεται το ειδύλλιο του Μπραντ Πιτ με την Ines de Ramon – Οι αγκαλιές στην πρεμιέρα του «Babylon»

Ο Μπραντ Πιτ και η σύντροφός του Ines de Ramon έχουν σχεδιάσει πώς θα περάσουν την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Aφού οι δυο τους εθεάθησαν μαζί στο πάρτι μετά την πρεμιέρα της νέας ταινίας του σταρ, “Babylon”, την Πέμπτη το βράδυ, πηγή προσκείμενη στο στέλεχος της εταιρείας κοσμημάτων είπε στο PEOPLE ότι “αρέσει πολύ στον Μπραντ Πιτ δεδομένου ότι την έφερε μαζί του στην πρεμιέρα”. Mάλιστα, αυτόπτες είπαν ότι το ζευγάρι ήταν εκδηλωτικό ανταλλάσσοντας αγκαλιές στο πάρτι της πρεμιέρας.

“Η Ines είπε ότι ο Μπραντ ήταν πολύ γλυκός” πρόσθεσε η πηγή, σημειώνοντας παράλληλα ότι “το ζευγάρι σχεδιάζει να περάσει μαζί την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς”.

Brad Pitt and gal pal Ines de Ramon get cozy at ‘Babylon’ afterparty: report https://t.co/1aUmFbx057 pic.twitter.com/tvhMTIkRvU

— Page Six (@PageSix) December 16, 2022