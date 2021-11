Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον Μέριλιν Μάνσον: Βίαζε γυναίκες σε δωμάτιο με ηχομόνωση

Σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις που έρχονται στο φως για τον Μέριλιν Μάνσον, σε βάρος του οποίου εκκρεμούν τρεις μηνύσεις και δεκάδες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση. Σύμφωνα με νέες αναφορές, ο ρόκερ είχε τόση εμμονή με τις γυναίκες με τις οποίες έβγαινε που τις κλείδωνε σε δωμάτιο με ηχομόνωση, όπου τις βασάνιζε.

Η έρευνα του Rolling Stone που διήρκεσε εννέα μήνες και δημοσιεύτηκε την Κυριακή το βράδυ, αποκαλύπτει ότι ο Μέριλιν Μάνσον φέρεται να είχε μετατρέψει το μουσικό του στούντιο στο Δυτικό Χόλιγουντ σε θάλαμο βασανιστηρίων, όπου κλείδωνε τις γυναίκες και τις “τιμωρούσε” για ώρες για τα “ελάχιστα ατοπήματά τους που γίνονταν αντιληπτά”.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Rolling Stone, ο Μάνσον του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Μπράιαν Γουόρνερ, μετέτρεψε σύντομα το στούντιο σε αυτό που αρκετά άτομα που έβγαιναν μαζί του και συνεργάζονταν σήμερα το περιγράφουν ως κελί απομόνωσης όπου βασάνιζε ψυχολογικά γυναίκες. Λένε ότι συχνά ο ρόκερ έκλεινε εκεί τις συντρόφους του και τις κρατούσε κλειδωμένες μέσα για ώρες με σκοπό να τις τιμωρήσει για τις “παραβάσεις” τους. Μάλιστα, το αποκαλούσε το “δωμάτιο των κακών κοριτσιών”.

Marilyn Manson was a media darling for years, reveling in his provocative persona. Offstage, exes allege, he was an abuser who made their lives hell. [TW: Graphic allegations of sexual assault and abuse.] https://t.co/7Y5DvAHz02

