Ο Johnny Rotten των Sex Pistols έχασε τη μάχη για την Disney

Ο Johnny Rotten των Sex Pistols, κατά κόσμον John Lydon έχασε το δικαστήριο για τη μη χρήση των τραγουδιών από την Disney.

Την υπόθεση την κίνησαν νομικά οι δύο πρώην συνεργάτες του John Lydon στο punk συγκρότημα των Sex Pistols, ο κιθαρίστας Steve Jones και ο ντράμερ Paul Cook, οι οποίοι έκαναν αγωγή στον τραγουδιστή του γκρουπ επειδή ήταν αντίθετος στην χρησιμοποίηση ορισμένων τραγουδιών στην επερχόμενη σειρά της Disney με τίτλο “Pistol”, η οποία είναι βασισμένη στις αναμνήσεις του Steve Jones.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο Lydon είπε στο ακροατήριο εκείνος εναντιώθηκε με την ψυχή και την καρδιά του στην παραχώρηση χρήσης των τραγουδιών τους, επειδή δεν είχε νόημα. Επίσης, εξέφρασε επιφυλάξεις ότι η τηλεοπτική σειρά θα τον παρουσίαζε με αρνητική εικόνα.



Τέλος, υποστήριξε ότι το δικαίωμα χρήσης των τραγουδιών δεν μπορούσε να παραχωρηθεί χωρίς τη δική του συναίνεση. Κάτι που αντέκρουσαν οι Cook και Jones λέγοντας ότι μία συμφωνία ανάμεσά τους του 1998 προέβλεπε την επικράτηση της πλειοψηφίας σε κάθε πιθανή απόφαση.

Ο δικαστής Anthony Mann αποδέχθηκε το επιχείρημα των δύο μουσικών και τους απέδωσε το δικαίωμα να παραχωρήσουν τα δικαιώματα χρήσης των τραγουδιών. Ταυτόχρονα απέρριψε τον ισχυρισμό του John Lydon, ότι δήθεν δεν είχε καταλάβει πόσο σημαντικός ήταν εκείνος ο όρος του συμβολαίου τους…

Να θυμίσουμε ότι οι φοβεροί και τρομεροί Sex Pistols είχαν σχηματιστεί στο Λονδίνο το 1979 και είχαν κυριολεκτικά σοκάρει την βρετανική και παγκόσμια κοινότητα με τα τραγούδια τους “God Save the Queen” και “Anarchy in the U.K.”. Το γκρουπ ήταν η αποκορύφωση του είδους της punk μουσικής.

Το 1978 και μετά την κυκλοφορία ενός μόνο άλμπουμ, το συγκρότημα διαλύθηκε και ο μπασίστας Sid Vicious πέθανε την επόμενη χρονιά. Τα υπόλοιπα μέλη είχαν επανενωθεί για ορισμένες συναυλίες το 2008.