Σάλμα Χάγιεκ: Αυτό είναι το μυστικό πίσω από το εντυπωσιακό κορμί της – ΦΩΤΟ

Το μυστικό πίσω από το εντυπωσιακό της κορμί αποκάλυψε η Σάλμα Χάγιεκ. Μπορεί η σταρ του Χόλιγονυτ να έχει κλείσει το 57ο έτος της ηλικίας της, όμως η ίδια έχει βρει τον τρόπο να διατηρεί το σώμα της σε πολύ καλή φόρμα.

Ειδικότερα, όπως είπε η δημοφιλής ηθοποιός σε συνέντευξή της στο «Entertainment Tonight», το μυστικό πίσω από την εικόνα της δεν είναι μόνο η έντονη άσκηση, αλλά και ο διαλογισμός.

Salma Hayek, 57, reveals the secret to her fit bikini body — and it’s not exercise https://t.co/iFKkXXYDSe pic.twitter.com/qXpomlQcZl

— New York Post (@nypost) September 14, 2023