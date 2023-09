Η άγνωστη αδελφή της Mariah Carey, η Allison Carey

Η Mariah Carey έχει μία μεγαλύτερη αδελφή, την οποία αποκάλεσε στο βιβλίο της ως «πρώην αδελφή», το ίδιο και σε συνέντευξη της στην Oprah Winfrey. Πρόκειται για την Allison Ann Carey, η οποία γεννήθηκε το 1962 και ήταν 8 ετών όταν γεννήθηκε η Mariah.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Οι γονείς τους, η μητέρα τους Patricia Hickey (Ιρλανδικής καταγωγής) και ο πατέρας τους Alfred Roy Carey (Αφροαμερικανός καταγωγής από την Βενεζουέλα), χώρισαν όταν η Allison ήταν 11 ετών.

Η Allison έμεινε έγκυος και παντρεύτηκε τον Richard στα 15 της, το 1976. Στα 23 της παντρεύτηκε τον Dale το 1985. Βρέθηκε θετική στον HIV το 1988. Ενώ έναν χρόνο νωρίτερα είχε φέρει στον κόσμο τον δεύτερο της γιο. Σήμερα η Allison είναι συνήθως άστεγη, υποφέρει από ένα χτύπημα στο κεφάλι από μπαστούνι του baseball, το οποίο προκλήθηκε παλαιότερα σε μία εισβολή στο σπίτι της για ληστεία. Υποφέρει συχνά από απώλεια μνήμης.

Ζούσε με ένα επίδομα 794 δολαρίων, αλλά της το σταμάτησαν αυτό προσωρινά λόγω κάποιου λάθους που έκανε η Πολιτεία. Ευτυχώς, με την παρέμβαση ενός γερουσιαστή το λάθος διορθώθηκε. Η Allison ζει στην πόλη Athens, στο Greene County, στα περίχωρα της Νέας Υόρκης.

Το 2021 η Allison Carey κατέθεσε αγωγή κατά της αδελφής της Mariah, για το ποσό του 1,25 εκατομμυρίων δολαρίων, με τον ισχυρισμό ότι η αδελφή της την προσέβαλε και την δυσφήμισε στο μπεστ-σέλερ αυτοβιογραφικό βιβλίο της “The Meaning of Mariah Carey”. Η Mariah ανέφερε στο βιβλίο ότι η μεγαλύτερη αδελφή της της έδωσε Valium και της επιτέθηκε όταν ήταν 12 ετών, προσπάθησε να της δώσει κοκαΐνη, την έκαψε με καυτό τσάι, προκαλώντας της εγκαύματα τρίτου βαθμού και προσπάθησε να την στρατολογήσει στην πορνεία για λογαριασμό ενός προαγωγού, έναντι αμοιβής.

Οι δύο αδελφές έχουν να μιλήσουν από το 1994. Φέτος η Allison, με μία δήλωση της στο περιοδικό “The Sun”, είπε ότι συγκινήθηκε που είδε σε φωτογραφίες στον Τύπο τα δύο ανίψια της και ότι εύχεται η Mariah να της επιτρέψει να είναι αδελφή της και πάλι και μια σωστή θεία απέναντι στα παιδιά της.

Λέει επίσης στην «Sun»: “Προσέγγισα την Mariah πέρυσι όταν ο γιατρός μου είπε ότι είχα καρκίνο στο συκώτι και ότι μου απέμεναν μόνο τέσσερις μήνες ζωής. Ένας άλλος συγγενής μου είπε ότι η Mariah αποφάσισε ότι ήθελε να συμφιλιωθεί μαζί μου και ότι θα πλήρωνε τη θεραπεία μου. Αλλά δεν είχα ποτέ νέα της. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια πέτρα στη χολή. Αλλά θα ήταν ωραίο αν η αδελφή μου ήταν εκεί για μένα».

Απεξαρτημένη τοξικομανής πλέον η Allison διαβεβαιώνει ότι τα πάει καλύτερα και υπόσχεται ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά από εδώ και πέρα. Το μόνο πράγμα που της λείπει, λέει, είναι η παρουσία της αδελφής της στη ζωή της. «Είχα τα προβλήματά μου όλα αυτά τα χρόνια, αλλά θέλω να πω στη Mariah ότι είμαι καθαρή και νηφάλια εδώ και τέσσερις μήνες και είμαι απολύτως αποφασισμένη να κρατήσω τη ζωή μου σε καλό δρόμο».

Κατά τη διάρκεια της ζωής τους, τόσο η Mariah όσο και η Allison έχουν αντιμετωπίσει αμέτρητες δυσκολίες – από τον εθισμό μέχρι την έλλειψη στέγης – ορισμένοι εξακολουθούν να ελπίζουν ότι θα συμφιλιωθούν παρά τις διαφορές τους. Θα επουλώσει άραγε ο χρόνος τις παλιές πληγές ή θα δημιουργήσει νέες; Μένει να το δούμε!

Πάντως, σε ένα πρόσφατο βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα η Allison Carey, μιλάει για το γεγονός ότι δεν έχει πλέον δόντια, τα οποία δεν μπορεί να αντικαταστήσει διότι δεν έχει τα απαραίτητα χρήματα. Από την άλλη, η περιουσία της Mariah Carey υπολογίζεται σήμερα στα 350 εκατομμύρια δολάρια, δεδομένου ότι παγκοσμίως έχει πουλήσει περισσότερους από 200 εκατομμύρια δίσκους.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω μία προσωπική γνώμη: Θαυμάζω ιδιαιτέρως την Mariah Carey για το ταλέντο της, τις φωνητικές της δυνατότητες και την καλλιτεχνική της πορεία. Πέρα όμως από το πόσο πληγωμένη νιώθει από την συμπεριφορά της αδελφής της τα περασμένα χρόνια, οφείλει ως άνθρωπος και συγγενής να στείλει έναν οδοντίατρο να φτιάξει τα δόντια της αδελφής της Allison Carey και να φροντίσει να μην μένει από στέγη και τροφή μέχρι το τέλος της ζωής της, χωρίς βέβαια να έχει την υποχρέωση να την συναναστρέφεται αν δεν το επιθυμεί.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η μητέρα τους Patricia ήταν τραγουδίστρια της όπερας και δασκάλα τραγουδιού. Το πολύ ταλέντο το κληρονόμησε βέβαια η Mariah. Υπάρχει όμως και ένα τραγούδι που ερμήνευσε η αδελφή της Allison, πρόκειται για το “With One More Look At You”, κυκλοφόρησε το 1996 και θα το βρείτε παρακάτω.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram: mus1cguru