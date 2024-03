Προμηθέας Αλειφερόπουλος: «Τρώγαμε “βρώμικα” με τον “Άραγκορν” στην Κωνσταντινούπολη»

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, «The 2Night Show» βρέθηκε ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που πρόσφατα εμφανίστηκε σε διαφημιστική καμπάνια ως παρουσιαστής, δήλωσε πως θα ήθελε να παρουσιάσει ένα late night show και πως δεν καταλαβαίνει τα στεγανά που υπάρχουν στην Ελλάδα σε σχέση με τους ρόλους των ηθοποιών.

«Μου αρέσουν πολύ τα late night show, τα παρακολουθώ, ίσως θα μπορούσα και να παρουσιάσω, μου είναι ευχάριστο».

«Δεν καταλαβαίνω τα στεγανά που υπάρχουν στην Ελλάδα σε σχέση με το δράμα και την κωμωδία. Αυτό το πράγμα εγώ δεν το καταλαβαίνω. Έχω ακούσει συμβουλές “αν θες να κάνεις καριέρα μην κάνεις κωμωδια”».

Τι θυμάται από τη συμμετοχή του στο «The Borgias» με τον Jeremy Irons;

«Η εμπειρία ήταν φοβερή. Βρέθηκα σε άλλο league. Γνώρισα τον Jeremy Irons, είχαμε μία ομαδική σκηνή».

«Η παραγωγή του ήταν εξωπραγματική για εμένα, από το πεντάστερο ξενοδοχείο που έμενες με τα σπα, μέχρι ιππασία που έκανες το πρωί, ξιφασκία το απόγευμα…. Το πώς προστατεύουν τον ηθοποιό για να βγει να κάνει τη δουλειά όταν έρθει η ώρα είναι φοβερό ».

Πού έτρωγε «βρώμικο» με τον Arragon από τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»;

«Όταν δέχτηκα ένα τηλέφωνο από την Αγγλία για κάστινγκ είχαμε ήδη αποφασίσει με τη γυναίκα μου να ζήσουμε στο εξωτερικό για τις σπουδές της».

«Έπαιξα έναν μικρό ρόλο στο The Two Faces Of January με τον Viggo Mortensen. Τρώγαμε βρώμικα με τον Άραγκορν στην Κωνσταντινούπολη»

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στην αγαπημένη του θεία Μαρία Αλιφέρη.

«Η Μαρία Αλιφέρη είναι θεία μου, είναι αδερφή του πατέρα μου μαζί της έκανα προετοιμασία για της εξετάσεις στη σχολή, με συμβουλεύει στη δουλειά. Είμαστε πολύ κοντά».