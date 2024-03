Γέννησε η Αντιγόνη Κουλουκάκου – Οι πρώτες φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο της

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Αντιγόνη Κουλουκάκου, φέρνοντας στον κόσμο τον καρπό του έρωτά της, Νίκο Ράικο.

Η τηλεοπτική Ιουλία της σειράς «Γη της ελιάς» γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι την Παρασκευή 8 Μαρτίου και πλέον έχει επιστρέψει σπίτι της, αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο της.

Η ηθοποιός κατάφερε να φέρει στον κόσμο το παιδί της υπό άκρα μυστικότητα, και σήμερα, 12/3 αφού πλέον έχει επιστρέψει στο σπίτι τους, θέλησε να μοιραστεί το ευτυχές γεγονός με τους ακόλουθούς της στο Instagram μέσω μιας ανάρτησης που έκανε.

Συγκεκριμένα, η Αντιγόνη Κουλουκάκου δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών τόσο από την περίοδο της εγκυμοσύνης, αλλά και από τις πρώτες ημέρες με τον γιο της στην αγκαλιά της και έγραψε, «Ήρθαμε στο φως κ γεμίσαμε τον ουρανό της μαμάς αστέρια!

Να είσαι ευλογημένος γερός δυνατός με τις ευαισθησίες σου, να νιώθεις να δίνεις να μοιράζεσαι κ να παίρνεις αγάπη στη ζωη σου, ότι επιθυμείς κ αγαπάς να το διεκδικείς κ να το κατακτάς, να είσαι παντα ο εαυτός σου. Να βρίσκεις τον δρόμο σου κ να σε οδηγεί το φως σε ένα κόσμο πιο φωτεινό. Η μαμά σου, ο μπαμπάς σου, η οικογένεια σου είμαστε δίπλα σου για παντα. Σε αγαπάμε.

Το ευχαριστώ είναι λίγο μπροστά σε αυτό που νιώθω κ θέλω να εκφράσω ειδικά στον γυναικολόγο μου Γεώργιο Πέτσα αλλά κ στους συνεργάτες του. Σευχαριστώ που έκανες πραγματικότητα το μεγαλύτερο θαύμα που μου συνέβη στη ζωη μου. Με πλειοψηφία υπέροχες γυναίκες που με πολλη αγάπη βοήθησαν οχι μόνο την ημέρα του τοκετού αλλά καθόλη την διάρκεια της εγκυμοσύνης, που καμιά φορά διαρκεί πολύ περισσότερο απο 9 μήνες!

Ιωάννα, Βασιλική, Παναγιώτα, Γεωργία, Σαμανθα, Αννα φυλακές άγγελοι του μωρού κατα την διάρκεια του τοκετού, μαζί σας θα το ξανάκανα! Λητώ θα σαι παντα το μαιευτήριο της καρδιάς μου, εκεί γεννήθηκα εκεί γέννησα ΣΕΥΧΑΡΙΣΤΩ καθώς κ όλο το υπέροχο προσωπικό. It takes a village of love to create and bring in life such a miracle. Thank You

Επίσης σε αυτό το υπέροχο ταξίδι είχα μαζί μου, δίπλα μου για πολύ περισσότερο απο 9 μήνες τη στήριξη τη βοήθεια κ την αγάπη της Ευγονίας κ όλου του υπέροχα μοναδικού προσωπικού της. Κορίτσια κ Αγόρια θα σας είμαι παντα ευγνώμων. Τέλος.. Αγάπη μου σευχαριστώ που μου χάρισες το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Σαγαπώ».

Να θυμίσουμε πως το ζευγάρι είναι μαζί 4,5 χρόνια και ο σύντροφός της, Νίκος Ράικος έχει ακόμα δύο παιδιά τα οποία η Αντιγόνη Κουλουκάκου αισθάνεται σαν δικά της παιδιά.