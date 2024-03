Πρίγκιπας Ουίλιαμ – Πρίγκιπας Χάρι: Παραμένουν δύο «ξένοι» – Τι θα γίνει σε εκδήλωση προς τιμήν της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Νέα δημόσια εμφάνιση σήμερα για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ που προσπαθεί να αφήσει στο παρελθόν το σκάνδαλο με την φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον για την Γιορτή της Μητέρας.

Ο διάδοχος του θρόνου έπαιξε μπάσκετ με παιδιά και είχε επιτυχία στα καλάθια κατά την διάρκεια εγκαινίων μίας φιλανθρωπικής εγκατάστασης για νέους στο Λονδίνο.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, ο οποίος έπαιξε επίσης μπιλιάρδο και διακόσμησε μπισκότα σε μια εκπαιδευτική κουζίνα, συναντήθηκε σήμερα το πρωί με μια ομάδα νέων. Μάλιστα αστειεύτηκε κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. «Πώς είναι αυτό; Εντάξει; Είναι στοιχειωδώς βρώσιμο. Δεν είναι τόσο καλό όσο το δικό σου, αλλά είναι αρκετό. Στα δύο λεπτά που έχω να το κάνω», είπε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Αργότερα σήμερα ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο αδερφός του θα λάβουν μέρος στην ίδια εκδήλωση για την μητέρα τους αλλά σε ξεχωριστά χρονικά διαστήματα. Οι δύο πρίγκιπες θα παρακολουθήσουν μια τελετή για βραβείο Diana Legacy Award.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα παραστεί αυτοπροσώπως στην εκδήλωση στο Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου, όπου θα εκφωνήσει ομιλία για την 25η επέτειο της φιλανθρωπικής οργάνωσης και θα απονείμει βραβεία.

Ο πρίγκιπας Χάρι θα πάρει την σκυτάλη και θα μιλήσει σε βιντεοκλήση με τους 20 νικητές. Σύμφωνα με την Daily Mail, η συμμετοχή του θα πραγματοποιηθεί μόνο αφού ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα έχει αποχωρήσει από την τελετή.

