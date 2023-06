Πρίγκιπας Λούις: Οι γκριμάτσες και ο χαιρετισμός από το μπαλκόνι δίπλα στον βασιλιά Κάρολο

Ο πρίγκιπας Λούις έκλεψε την παράσταση καθώς απηύθυνε έναν αναιδή χαιρετισμό στους πολίτες που ζητωκραύγαζαν για τα επίσημα γενέθλια του παππού του, βασιλιά Καρόλου, καθώς η βασιλική οικογένεια εμφανίστηκε στο μπαλκόνι του Παλατιού του Μπάκιγχαμ.

Ο Βασιλιάς, η Κέιτ, ο Ουίλιαμ, η Σάρλοτ, ο Λούις και ο Τζορτζ πήραν τη θέση τους σε μια πιο λιτή αριθμητικά ομάδα βασιλικών, καθώς παρακολουθούσαν τα 70 αεροσκάφη να πετούν και να κάνουν ελιγμούς.

Ο πεντάχρονος πρίγκιπας Λούις εθεάθη να χαιρετά στην παρέλαση Trooping the Color. Ο αξιολάτρευτος γιος της Κέιτ και του Ουίλιαμ εθεάθη επίσης να πετάει τις γροθιές του στον αέρα και να μουτρώνει καθώς η μητέρα του τον κοιτούσε με περηφάνια.

Στη σελίδα της στο Instagram, η βασιλική οικογένεια έγραψε: «Ένα εντυπωσιακό flypast 70 αεροσκαφών από τους @royalnavy, @britisharmy και @royalairforceuk!»

Today over 1400 troops, 200 horses and 400 musicians from across the Household Division marked The King’s official birthday.

Bringing celebrations to a close, a flypast of 70 aircraft from all three services took to the skies, flying over Buckingham Palace.#TroopingtheColour pic.twitter.com/ailpN1Fgq2

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 17, 2023