Πρίγκιπας Χάρι: Τα 5 πιο σημαντικά σημεία στη νέα συνέντευξη – «Επιδιώκει τη συμφιλίωση με τη βασιλική οικογένεια»

Ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε για την οικογένειά του και την καριέρα του σε μια ευρεία νέα συνέντευξη στο Good Morning America.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Γουίλ Ριβ, που προβλήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου, ο Δούκας του Σάσεξ βρισκόταν στο Γουίστλερ του Καναδά, συναντώντας αθλητές στο θέρετρο Blackcomb στη Βρετανική Κολομβία ως προετοιμασία για τους χειμερινούς αγώνες Invictus του επόμενου έτους. Ενώ βρισκόταν στην πόλη, συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, με την οποία έχει έναν τετράχρονο γιο, τον Archie, και τη δίχρονη κόρη, Lilibet.

Η συνέντευξη σηματοδότησε επίσης την πρώτη φορά που ο Χάρι μίλησε ανοιχτά για τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο, από τότε που αποκαλύφθηκε η διάγνωση καρκίνου. Όταν η κατάσταση της υγείας του Καρόλου ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Χάρι ταξίδεψε αμέσως στο Λονδίνο για να δει τον πατέρα του.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Good Morning America, ο πρίγκιπας Χάρι συνέχισε να συζητά άλλες σημαντικές πτυχές της ζωής του, όπως το πώς τα πάει η οικογένειά του στην Αμερική και πώς αισθάνεται για τα Invictus Games, τους οποίους ίδρυσε το 2014.

Αφού ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ παραιτήθηκαν από τις ευθύνες τους ως ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας το 2020, εγκαταστάθηκαν επίσημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επί του παρόντος, ζουν στο Montecito της Καλιφόρνια, με τα δύο τους παιδιά.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον Ριβ, ο Χάρι έδωσε μια ενημέρωση για τη ζωή του στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι «είναι καταπληκτικά» και ότι του αρέσει «κάθε μέρα της ζωής τους». Αν και ομολόγησε ότι δεν ένιωθε απαραίτητα Αμερικανός, σημείωσε ότι ήταν ανοιχτός στο να γίνει Αμερικανός πολίτης. Βέβαια αυτό θα σήμαινε να εγκαταλείψει τους πριγκιπικούς του τίτλους…

«Το έχω σκεφτεί», είπε. «Η αμερικανική υπηκοότητα είναι μια σκέψη που πέρασε από το μυαλό μου, αλλά σίγουρα όχι κάτι που αποτελεί υψηλή προτεραιότητα αυτή τη στιγμή».

