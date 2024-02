Πρίγκιπας Χάρι: Έκανε δύο φορές bobsled με την Μέγκαν Μαρκλ να παρακολουθεί εντυπωσιασμένη – «Δεν θα λυγίσουμε»

Ο πρίγκιπας Χάρι έδειξε τις ικανότητές του δύο φόρες σε μια πίστα μπόμπσλεντ, σημειώνοντας 60 μίλια/ώρα και αφήνοντας τη σύζυγό του Μέγκαν «εντυπωσιασμένη», καθώς οι Σάσεξ ορκίζονται ότι «δεν θα λυγίσουν», μετά τις έντονες αντιδράσεις για το βασιλικό τους όνομα.

Ο 39χρονος απόλαυσε μια γεμάτη συγκίνηση βόλτα γύρω από μια πίστα μπόμπσλεντ στο Γουίστλερ του Καναδά, καθώς η Μέγκαν, 42 ετών, παρακολουθούσε με ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπό της, με δέος για τις ικανότητες του συζύγου της.

Το ζευγάρι δέχθηκε πυρά τις τελευταίες ημέρες για τον νέο τους ιστότοπο Sussex.com, ιδιαίτερα το οικόσημο της Μέγκαν – το οποίο οι επικριτές ισχυρίζονται ότι παραβιάζει την υπόσχεσή τους στην αείμνηστη Βασίλισσα Ελισάβετ, όταν παραιτήθηκαν από τα βασιλικά καθήκοντα πρώτης γραμμής.

Η απόφασή τους να αλλάξουν το επώνυμο των παιδιών τους Archie και Lilibet σε Sussex έχει επίσης προκαλέσει δυσαρέσκεια στους βασιλικούς παρατηρητές.

Οι κινήσεις έχουν πυροδοτήσει έναν νέο γύρο κριτικής για τον Δούκα και τη Δούκισσα και ανανέωσαν τις εκκλήσεις για την αφαίρεση των τίτλων τους από το ζευγάρι. Αλλά ένας εκπρόσωπος είπε στη Mirror ότι το ζευγάρι «δεν θα λυγίσει».

Πρόσθεσαν: «Έχουμε ακούσει ξανά και ξανά ότι ορισμένες ευκαιρίες ευνοούν ή “σπάνε” το ζευγάρι. Είναι ακόμα εδώ. Εξακολουθούν να εργάζονται και να επιδιώκουν αυτό στο οποίο πιστεύουν, παρά το γεγονός ότι υφίστανται διαρκή αμφισβήτηση και κριτική. Αυτό το ζευγάρι δεν θα λυγίσει».

Το ζευγάρι συμμετείχε σε δραστηριότητες στο Invictus Games Vancouver Whistlers One Year To Go Winter Training Camp, ενώ παρακολουθούνταν από ένα τηλεοπτικό συνεργείο.

Δείτε το βίντεο με τον Χάρι να «πιάνει» τα 60 μίλια/ώρα:

Τα στιγμιότυπα του ζευγαριού στις χιονισμένες πλαγιές

Ενώ η Μέγκαν Μαρκλ δεν συμμετείχε στη διασκέδαση με μπομπς στο Whistler Sliding Centre στη Βρετανική Κολομβία, μπόρεσε να απολαύσει κάθε πτυχή της βόλτας του συζύγου της όταν κατέβηκε από το έλκηθρο – πριν επαναλάβει με ενθουσιασμό τη συναρπαστική βόλτα του.

Η Δούκισσα του Sussex – η οποία ήρθε με τον σύζυγό της σε ένα πολυήμερο ταξίδι στον Καναδά προς τιμήν της αντίστροφης μέτρησης ενός έτους για τους Αγώνες Invictus 2025 – έγινε… επίσης προσωπική φωτογράφος του συζύγου της – ακτινοβολώντας με περηφάνια καθώς κρατούσε το τηλέφωνό της για να τραβήξει φωτογραφίες και βίντεο.

Αλλά η Μέγκαν Μαρκλ- η οποία είχε στο τηλέφωνό της μια θήκη 250 $ από τη Bottega Veneta – δεν ήταν η μόνη βιντεογράφος που απαθανάτισε κάθε στιγμή του ταξιδιού του Δούκα γύρω από την πίστα του bobsled.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Εκτός από μια ομάδα φωτογράφων και θεατών που απαθανάτισαν κάθε κίνηση του ζευγαριού, τους ακολούθησε επίσης στενά ένα συνεργείο κάμερας από το Good Morning America, το οποίο πιστεύεται ότι εργάζεται σε ένα αφιέρωμα σχετικά με την αντίστροφη μέτρηση για τα Invictus Games.

Ο οικοδεσπότης του πληρώματος του GMA είναι ο οικοδεσπότης Γουίλ Ριβ, γιος του ηθοποιού του Σούπερμαν Κρίστοφερ Ριβ, ο οποίος εθεάθη με τους Σάσεξ κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων την Τετάρτη.

Το ABC – το δίκτυο που μεταδίδει το GMA – δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τι ακριβώς θα περιλαμβάνει το αφιέρωμα που θα προβληθεί, ωστόσο, το συνεργείο παρακολουθούσε στενά τους Sussexes σήμερα, παίρνοντας συνέντευξη από τον Χάρι για δέκα λεπτά μετά την πρώτη του περιπέτεια με μπομπς.

Όταν ρωτήθηκε από έναν θεατή εάν σχεδίαζε να πάει μαζί με τον σύζυγό της για να δοκιμάσει το τολμηρό άθλημα, η Μέγκαν φώναξε γελώντας: «Δεν μπορώ!».

Ωστόσο, παρακολούθησε με περηφάνια καθώς ο σύζυγός της ολοκλήρωσε τις δύο διαδρομές του – αν και χρειάστηκε λίγο χρόνο για να ζεσταθεί στο πίσω μέρος του SUV του ζευγαριού Ford Expedition, ενώ ο Χάρι πήρε λίγο χρόνο έξω από την πίστα για να συνομιλήσει με το συνεργείο του GMA.

Αλλά σε λίγο, επέστρεψε σε αυτό, τραβώντας τη γυναίκα του από το αυτοκίνητο για να παρακολουθήσει καθώς απολάμβανε έναν δεύτερο αγώνα στο έλκηθρο. Μετά τον δεύτερο γύρο, ο Χάρι που ακτινοβολούσε κατέβηκε τον λόφο αγκαλιά με τη Μέγκαν, ποζάροντας για φωτογραφίες καθώς περπατούσαν.