Πρίγκιπας Χάρι: Οι φίλοι του τον θεωρούσαν τρελό που τα έφτιαξε με την Μέγκαν Μαρκλ – «Είναι ο απόλυτος εφιάλτης»

Δεν είναι μεγάλο μυστικό στην Βρετανία ότι οι φίλοι του πρίγκιπα Χάρι όταν γνώρισαν την Μέγκαν Μαρκλ την θεώρησαν πρόβλημα. Το ίδιο φέρεται να πίστευε και η δούκισσα του Σάσεξ για τον κύκλο του συζύγου της.

Έχει ήδη αποκαλυφθεί ότι ο πρίγκιπας Χάρι αισθάνεται μόνος στις ΗΠΑ και έχει χάσει την επαφή του με τους παλιούς στενούς φίλους του. Ο κοντινότερος φίλος του αυτή τη στιγμή φημολογείται ότι είναι άνδρας της προσωπικής ασφάλειας του.

Πριν φύγει για την Καλιφόρνια ο πρίγκιπας Χάρι είχε κοντινούς φίλους από τα μαθηματικά χρόνια του στο Κολέγιο Ίτον. Ωστόσο αυτοί οι φίλοι πήραν αποστάσεις από τον ζευγάρι μετά την πρώτη γνωριμία τους με την Μέγκαν Μαρκλ. Σύμφωνα με την Daily Mail, σε αυτή τη συνάντηση η δούκισσα επέπληξε τους φίλους του πρίγκιπα Χάρι για τα αστεία που έκαναν για τα τρανσέξουαλ άτομα και τον φεμινισμό.

Μετά από αυτό το επεισόδιο, οι φίλοι του δευτερότοκου γιου του βασιλιά Καρόλου ανέφεραν ότι ο πρίγκιπας Χάρι «είναι εντελώς τρελός» για να βγαίνει με την ηθοποιό. Μάλιστα είπαν ότι η Μέγκαν Μαρκλ συμπεριφερόταν «πριγκιπικά», με βάση την woke ατζέντα και δεν είχε αίσθηση του χιούμορ.

Λίγο μετά την αποκάλυψη της σχέσης του ζευγαριού τον Νοέμβριο του 2016, ο δούκας του Σάσεξ προσκάλεσε 16 φίλους του για κυνήγι στο Σάντριγχαμ. Το κυνήγι ήταν επί σειρά πολλών ετών χόμπι του πρίγκιπα Χάρι και ανυπομονούσε να αστειευτεί, να πειράξει και να πιει με τους πιο στενούς του φίλους.

Με την άδεια της βασίλισσας, Ελισάβετ η παρέα κατέβηκε στο κτήμα Νόρφολκ, έκτασης 20.000 στρεμμάτων, το οποίο διαθέτει μερικές από τις καλύτερες τοποθεσίες για κυνήγι στην Αγγλία. Οι περισσότεροι από την παρέα ήταν φίλοι του πρίγκιπα Χάρι από το Κολέγιο του Ίτον μαζί με τις συζύγους και τις συντρόφους τους.

Σύμφωνα με το βιβλίο του συγγραφέα Τομ Μπάουερ, η παρέα σχεδίαζε να συναντηθεί για δείπνο το βράδυ της Παρασκευής, να βγει για κυνήγι το Σάββατο και να φύγει μετά το μεσημεριανό γεύμα της Κυριακής.

Ο Μπάουερ γράφει στο βιβλίο με τίτλο «Revenge: Meghan, Harry And The War Between The Windsors» ότι ο πρίγκιπας Χάρι «δεν είχε προβλέψει την αντίδραση της Μέγκαν».

«Τα αστεία τους, που αφορούσαν τον σεξισμό, τον φεμινισμό και τους τρανσέξουαλ, έκαναν γκελ στα σαλόνια και τις τραπεζαρίες. Χωρίς δισταγμό, η Μέγκαν προκάλεσε κάθε καλεσμένο του οποίου η συζήτηση ερχόταν σε αντίθεση με τις αξίες της», αναφέρει ο συγγραφέας.

Ο Τομ Μπάουερ ισχυρίζεται ότι έμαθε για το επεισόδιο από τους φίλους του πρίγκιπα Χάρι. «Ξανά και ξανά τους επέπληττε για την παραμικρή ακατάλληλη μικρή διαφοροποίηση. Κανείς δεν εξαιρέθηκε. Η παρέα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Μέγκαν ήταν ένα βαρίδι για το πάρτι και χωρίς να ακούει ο Χάρι αμφισβήτησαν τις προοδευτικές συμπεριφορές και απόψεις της».

Ο έμπειρος βιογράφος, ο οποίος έχει δημοσιεύσει στο παρελθόν έργα για τον Ρίτσαρντ Μπράνσον, τον Τζέρεμι Κόρμπιν και τον Μπόρις Τζόνσον, έγραψε για τις αντιδράσεις των φίλων του Χάρι. «Οδηγώντας στο σπίτι μετά το κυριακάτικο γεύμα, τα μηνύματα ξεκίνησαν από τα αυτοκίνητα: “Ω Θεέ μου τι γίνεται με ΑΥΤΗΝ;»” είπε ένας. “Ο Χάρι πρέπει να είναι εντελώς τρελός”. “Είναι ο απόλυτος εφιάλτης”, είπαν άλλοι. Ο Χάρι ήταν ξετρελαμένος και δεν γνώριζε τις αντιδράσεις των φίλων του».