Paulina Porizkova: Η 58χρονη ποζάρει με ασημί μπογιά για το εξώφυλλο του Elle – «Δεν έχω τίποτα να κρύψω»

Είναι στην εποχή της silver fox. Η Paulina Porizkova πόζαρε τόπλες με ασημί μπογιά που καλύπτει το στήθος της για το εξώφυλλο του Νοέμβρη της τσέχικης έκδοσης του περιοδικού Elle.

Το μοντέλο, που με το βλέμμα της συνεχίζει να σαγηνεύει τον ανδρικό πληθυσμό, έβαλε τα χέρια της στην τσέπη της κοιτώντας κατευθείαν την κάμερα. Με τα γκρίζα μαλλιά της ίσια και με ελάχιστο μακιγιάζ εντυπωσιάζει στις νέες φωτογραφίες.

Η γεννημένη στην Τσεχία καλλονή μίλησε για την «ιδιαίτερη» φωτογράφιση, υποστηρίζοντας ότι αισθάνεται πιο δυνατή όταν είναι γυμνή.

«Εδώ βρίσκεται η δύναμή μου», έγραψε στο Instagram την Τρίτη. «Όχι το γυμνό καθεαυτό, αλλά η ικανότητα να δείχνω τον εαυτό μου όπως είμαι».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paulina Porizkova (@paulinaporizkov)

Η Porizkova, 58, εξήγησε ότι «μεγάλωσε σε μια κουλτούρα και εποχή όπου το γυμνό ήταν κοινό και απολύτως αποδεκτό ως μέρος του να είσαι άνθρωπος».

«Ποτέ δεν με έκαναν να ντρέπομαι για ένα σώμα χωρίς ρούχα, δικό μου ή οποιουδήποτε άλλου», συνέχισε. «Οπότε ίσως είναι λογικό ότι εφόσον είναι ΔΙΚΗ ΜΟΥ επιλογή να γδυθώ, στην πραγματικότητα με κάνει να νιώθω δυνατή. Με κάνει να νιώθω ότι δεν έχω τίποτα να κρύψω».

Η συγγραφέας του “No Filter: The Good, the Bad, and the Beautiful” περιέγραψε την ασημένια μπογιά παρόμοια με “μια πανοπλία” που “εκτρέπει το σκοτάδι και αντανακλά το φως”, ενώ της επιτρέπει να “νιώθει τα πάντα”.

Ενώ το γύρισμα έκανε την Πορίζκοβα να νιώθει «δυνατή», παραδέχτηκε ότι δεν αισθάνεται πάντα έτσι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paulina Porizkova (@paulinaporizkov)

«Αυτή είναι η γυναίκα που θα ήθελα να γίνω», έγραψε. «Αυτή που διεκδικεί το χώρο της χωρίς συγγνώμη, χωρίς ενοχές, χωρίς ντροπή και – με ή χωρίς ρούχα».

Η Porizkova είπε περαιτέρω ότι ο σύντροφός της, Jeff Greenstein, με τον οποίο βγαίνει τους τελευταίους μήνες, έμεινε με δέος καθώς την υποστήριξε στο γύρισμα.

«Μετά από αυτό το γύρισμα, ρώτησα τον έρωτά μου, τον Τζεφ, πώς τον έκανε να νιώθει που με έβλεπε τόσο εκτεθειμένη σε ένα σετ», θυμάται.

«Ήσουν το πιο ισχυρό άτομο στο δωμάτιο» απάντησε εκείνος.

Αρκετοί θαυμαστές χειροκρότησαν την 58χρονη για την ευαλωτότητα και την ικανότητά της να είναι ο εαυτός της. «Μοιάζεις με πολεμιστή. Η μάχη ήταν αγάπη και ήττα και το γεγονός ότι συνέχισε να πολεμάς. Είσαι πολεμιστής», έγραψε ένας χρήστης.

«Τόσο ΔΥΝΑΤΗ! Αυτό που μου τραβάει περισσότερο την προσοχή δεν είναι το γυμνό αλλά η γεμάτη αυτοπεποίθηση βλέμμα στο πρόσωπό σου!! . . . Καμία συγνώμη για τις επιλογές σας ΠΟΤΕ. Αγάπη και αγκαλιές», απάντησε ένας άλλος.