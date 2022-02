Οι αυθεντικές εκτελέσεις σε πέντε μεγάλες επιτυχίες

Πάντα στην διεθνή δισκογραφία έβγαιναν διασκευές τραγουδιών. Πολλές φορές έχει συμβεί οι νεότερες εκτελέσεις να είναι καλύτερες ή να γίνονται δημοφιλέστερες από τις πρώτες τις αυθεντικές. Μερικές τέτοιες περιπτώσεις εξετάζουμε παρακάτω.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

“Red Red Wine”

Ένα τραγούδι που έγραψε ο Neil Diamond, το πρωτοηχογράφησε και το κυκλοφόρησε το 1967. Και μάλιστα είχε συμπεριληφθεί στο δεύτερο άλμπουμ του με τίτλο “Just for You”. Το 1983 το ηχογράφησαν σε διασκευή οι UB40 και σκαρφάλωσαν με αυτό στην κορυφή του βρετανικού χιτ-παρέιντ. Πέντε χρόνια αργότερα η δική τους εκτέλεση επανακυκλοφόρησε και τότε ανέβηκε στο Νο.1 και της Αμερικής.

“What a Fool Believes”

Το κομμάτι το έγραψαν μαζί ο Michael McDonald και ο Kenny Loggins. Πρώτα κυκλοφόρησε η εκτέλεση του Kenny Loggins, στις 12 Ιουλίου 1978, μέσα στο άλμπουμ του “Nightwatch”. Λίγο αργότερα, τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, το κομμάτι κυκλοφορεί σε διασκευή από τους Doobie Brothers και το άλμπουμ τους “Minute by Minute”. Η δική τους εκτέλεση κέρδισε δύο βραβεία Grammy, για τραγούδι και για δίσκο της χρονιάς.

“You’ve Made Me So Very Happy”

Ένα υπέροχο soul τραγούδι που έγραψε η Brenda Holloway μαζί με την μικρότερη αδελφή της Patrice Holloway, τον συνθέτη και παραγωγό Frank Wilson, που κρατούσε το γραφείο της Motown στο Los Angeles και με τον ιδρυτή της Motown, τον πρόσφατα βραβευμένο από το Kennedy Center, Berry Gordy.

To πρωτοκυκλοφόρησε η Brenda Holloway το 1967. Δύο χρόνια όμως αργότερα έγινε τεράστια jazz-rock επιτυχία για το συγκρότημα των Blood, Sweat & Tears, που έδωσαν και την καλύτερη εκτέλεση. Αργότερα το κομμάτι το είπαν και άλλοι καλλιτέχνες, όπως η Cher, οι Whispers, η Nancy Wilson, ο Lou Rawls, ο Sammy Davis Jr., η Mina, η Shirley Bassey κ.ά.

“You Are So Beautiful”

Γνωστό κομμάτι που έγραψε ο Billy Preston μαζί με τον συνεργάτη του Bruce Fisher και το οποίο αρχικά συμπεριελήφθη στο 9ο άλμπουμ του Preston “The Kids & Me” του 1974. Προς το τέλος της ίδιας χρονιάς έβγαλε μιά πιο αργή διασκευή ο Joe Cocker για τον δίσκο του “I Can Stand a Little Rain”, η οποία και γνώρισε επιτυχία. Κάποιες πηγές εμπλέκουν και τον Dennis Wilson των Beach Boys στη δημιουργία του τραγουδιού. Άλλοι καλλιτέχνες που το έχουν ηχογραφήσει εκ των υστέρων είναι και οι: Kenny Rogers, Bonnie Tyler, The Osmonds, The Oak Ridge Boys, Perry Como, Bonnie Tyler, Bob Walsh, Diana Ross, Michael Bolton με τον Chris Botti κ.ά.

“Midnight Train to Georgia” – “Midnight Plane to Houston”

Εδώ έχουμε μεγάλες αλλαγές, μεταξύ του πρωτότυπου και των διασκευών. Το αυθεντικό κομμάτι δεν μιλούσε για τραίνο αλλά για αεροπλάνο και δεν μιλούσε για την Georgia αλλά για το Houston…!

Συγκεκριμένα, το τραγούδι το έγραψε και το ηχογράφησε αρχικά ο Jim Weatherly, με τίτλο “Midnight Plane to Houston” το 1972. Τον Ιανουάριο του ’73 το τραγούδησε η μητέρα της Whitney Houston, η Cissy Houston αλλάζοντας τον τίτλο σε “Midnite Train to Georgia” και το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς το ηχογραφούν και οι Gladys Knight and The Pips, ως “Midnight Train to Georgia” και το κάνουν σούπερ χιτ!

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 3 το πρωί, ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “After Midnight… όπως έλεγε και ο J.J. Cale”, με πολλή και καλή μουσική).