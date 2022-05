Office look: 7 items για να αντικαταστήσετε το κλασικό cigarette παντελόνι

Ο καιρός άνοιξε και πλέον το μαύρο cigarette παντελόνι που μας είχε σώσει στις χειμερινές εμφανίσεις του γραφείου οφείλει να αντικατασταθεί. Μπορεί το μαύρο να θεωρείται all time classic, αλλά το σύγχρονο office look απαιτεί μια πιο φρέσκια πνοή, ένα touch ανοιχτού χρώματος, κάτι πιο δροσερό. Λευκά παντελόνια, φορέματα, ακόμα και pencil κλασικές φούστες επαναπροσδιορίζουν το «συντηρητικό», αλλά τόσο αγαπημένο look που φοριέται και εκτός γραφείου. Έξι items λοιπόν, υπόσχονται να σας λύσουν τα χέρια με τον πιο στιλάτο τρόπο και να σας κάνουν να ξεχάσετε το μαύρο παντελόνι.

@ariviere

Το λευκό παντελόνι του κοστουμιού : κλασικό σχεδόν όσο και το μαύρο. Ωστόσο το φωτεινό λευκό εντυπωσιάζει πολύ περισσότερο με την κομψότητα του και αποτελεί τη νούμερο ένα επιλογή για το καλοκαίρι. Φορέστε το κλασικά με ένα σακάκι, πιο δροσερά με ένα γιλέκο κοστουμιού ή ακόμα και με μια μαρινιέρα, δίνοντάς του το French vibe που τόσο του ταιριάζει.

@iliridakrasniqi

Η κλασική μίντι φούστα : η γνωστή ως pencil που συνήθως πάει πακέτο με ένα σακάκι σε μορφή ταγιέρ. Πιο σέξι και θηλυκή, η μίντι φούστα αποτελεί ένα διαχρονικό item που συνδυάζεται άψογα με σατινέ χυτά πουκάμισα, με κλασικά κοντομάνικα μπλουζάκια, ακόμα και με λεπτά τιραντάκια τις πιο ζεστές μέρες. Elegant και αξεπέραστη, δίχως αμφιβολία.

@jcstreetstyle

Η badass ολόσωμη φόρμα : που πλέον έχει μετατραπεί σε στολή γραφείου ή και uniform του street style. Η δυναμική που αποπνέει το συγκεκριμένο ρούχο, το κάνει να ταιριάζει σε κάθε περιβάλλον, μετατρέποντας εσάς σε boss lady!

@ariviere

Το ποδηλατικό κολάν : να και κάτι που δεν είχαμε σκεφτεί να φορέσουμε στο γραφείο. Κακώς, γιατί είναι υπερβολικά στιλάτο, ειδικά όταν συνδυάζεται με χυτά πουκάμισα και ψηλοτάκουνα. Αποσυνδέστε το από τα athleisure looks, γιατί το μαύρο ποδηλατικό κολάν μπορεί να γίνει άνετα το νέο cigarette παντελόνι και να φορεθεί παντού.

@zinafashionvibe

Το jean με τα πούπουλα : ένα έξτρα glamour και απόλυτα εντυπωσιακό παντελόνι, που συνδυάζει την ευκολία ενός jean με την πολυτέλεια του πούπουλου. Σίγουρα, ένα όχι συνηθισμένο outfit για το γραφείο με fun και βραδινή αίσθηση, κατάλληλο ακόμα και για after work drinks.

@alexandrafereira

Το vest-dress : το πιο ιδανικό φόρεμα για ένα απολύτως, επιτυχημένο office look. Επίσημο και cool, άνετο και αυστηρό, το φόρεμα-γιλέκο παίζει με τις αντιθέσεις και δίνει την πιο καλοστημένη, αψεγάδιαστη εικόνα. Είναι καλοκαίρι, καιρός λοιπόν, να αποχωριστείτε το μαύρο παντελόνι σας μια και καλή!

Πηγή: InStyle