Ο πρίγκιπας Χάρι θα ήταν πρόθυμος να επιστρέψει στα βασιλικά του καθήκοντα… αν του το ζητούσε ο βασιλιάς Κάρολος

Ο πρίγκιπας Χάρι θα ήταν πρόθυμος να επιστρέψει στα βασιλικά καθήκοντα – εάν ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ του το ζητούσε, μια πηγή λέει στο Page Six.

Ο Δούκας του Σάσεξ, 39 ετών, έκανε μια βόλτα πέρα ​​από τον Ατλαντικό για να δει τον καρκινοπαθή πατέρα του για κάτι περισσότερο από 30 λεπτά μετά την πρόσφατη διάγνωσή του. Μιλώντας στο «Good Morning America» την Παρασκευή, ο Χάρι – ο πέμπτος στη σειρά για τον θρόνο – τόνισε: «Αγαπώ την οικογένειά μου».

Πηγή από το περιβάλλον της βασιλικής οικογένειας δήλωσε: «Δυσκολεύομαι να πιστέψω πως αν ο μπαμπάς του ζητήσει τη βοήθειά του ότι ο Χάρι θα έλεγε όχι, νομίζω ότι θα το προσπαθούσε».

Αλλά την ίδια στιγμή, η πηγή πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που ο Χάρι θα ζητούσε [να κάνει] μόνος του».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Χάρι συμφιλιώθηκε με τον 75χρονο πατέρα του στο σπίτι του μονάρχη στο Λονδίνο, το Clarence House, κατά τη διάρκεια ενός γρήγορου ταξιδιού 25 ωρών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο “βασιλικός αποστάτης” βρέθηκε στον Καναδά για τους εορτασμούς των Invictus Games Vancouver Whistler 2025, One Year to Go, μαζί με τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ. Μιλώντας με τον δημοσιογράφο Γουίλ Ριβς – τον γιο του αείμνηστου σταρ του “Σούπερμαν” Κρίστοφερ Ριβς – ο Χάρι αποκάλυψε τη στιγμή που έμαθε για τη διάγνωση του πατέρα του.

«Του μίλησα. Πήδηξα σε ένα αεροπλάνο και πήγα να τον δω όσο πιο γρήγορα μπορούσα», περιέγραψε. Και πρόσθεσε, «Κοίτα, αγαπώ την οικογένειά μου. Το γεγονός ότι μπόρεσα να μπω σε ένα αεροπλάνο και να πάω να τον δω και να περάσω χρόνο μαζί του, είμαι ευγνώμων για αυτό».

Όταν ρωτήθηκε για την άποψή του σχετικά με την κατάσταση της υγείας του πατέρα του, είπε, «Αυτό μένει μεταξύ εμένα και εκείνου».

Πολλές πηγές ανέφεραν στο Page Six ότι ο Χάρι και η Μαρκλ, εργάζονταν για ένα γενικό σχέδιο «συμφιλίωσης» με τη βασιλική οικογένεια, το οποίο χάλασε κάπως όταν το βιβλίο του Omid Scobie αποκάλυψε τον Κάρολο και την Κέιτ Μίντλετον ως τους δύο φερόμενους ως ρατσιστές βασιλικούς, προκαλώντας αναστάτωση στη βασιλική οικογένεια.

Όσο για το αν η ασθένεια του Καρόλου θα μπορούσε να έχει «επανενωτική επίδραση» στη βασιλική οικογένεια, ο Χάρι είπε: «Απολύτως. Ναι, είμαι σίγουρος. Σε όλες αυτές τις οικογένειες, το βλέπω σε καθημερινή βάση, τη δύναμη της οικογενειακής μονάδας να ενώνεται».

Παρόλο που ζει στην Καλιφόρνια με την πρώην ηθοποιό της σειράς “Suits” και τα δύο παιδιά τους, τον πρίγκιπα Άρτσι, 4 ετών και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, 2 ετών, ο Χάρι είπε ότι θα επέστρεφε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να δει τον μπαμπά του.

«Έχω τη δική μου οικογένεια, όπως όλοι μας», σχολίασε. «Η οικογένειά μου και η ζωή μου στην Καλιφόρνια είναι όπως είναι. Έχω προγραμματίσει άλλα ταξίδια που θα με μεταφέρουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή κοτνά στο Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε θα σταματήσω και θα δω την οικογένειά μου όσο περισσότερο μπορώ».