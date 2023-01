Ο Μπεν Άφλεκ σε ρόλο… σερβιτόρου – Μαζί με την Τζένιφερ Λόπεζ σε διαφημιστικό σποτ

Σε διαφημιστικό σποτ γνωστής αλυσίδας καφέ συμμετείχαν ο Μπεν Άφλεκ και η σύζυγός του Τζένιφερ Λόπεζ, σύμφωνα με δημοσίευμα του HOLA. Ο διάσημος ηθοποιός, είναι μεγάλος θαυμαστής της συγκεκριμένης αλυσίδας και η Λόπεζ δεν του χάλασε το χατίρι και έγινε συμπρωταγωνίστριά του.

Σε βίντεο που ανέβηκε στο Twitter, το ζευγάρι βρίσκεται σε ένα από τα καταστήματα στη Βοστώνη. Η τραγουδίστρια εμφανίζεται, περνώντας ανάμεσα στους υπαλλήλους κρατώντας ένα παγωμένο καφέ. Κατευθύνεται προς τον ‘Αφλεκ, ο οποίος φοράει ένα μπλουζάκι με την επωνυμία της αλυσίδας και φέρεται να υποδύθηκε τον υπάλληλο.

Ο ηθοποιός ευχαριστεί όλους τους υπαλλήλους για τη βοήθεια που του προσέφεραν και υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει στο κατάστημα για να εργαστεί ακόμη πιο σκληρά.

Μεταξύ των πελατών ήταν και μια γυναίκα που πήρε την παραγγελία της από τον ηθοποιό. Ανέφερε στο NBC ότι ήταν «απίστευτα αστείος και γρήγορος», ενώ τα μέλη του συνεργείου της επιβεβαίωσαν ότι γύριζαν μια διαφήμιση.

Σημειωτέον πολλές φορές ο ηθοποιός έχει φωτογραφηθεί να κρατά προϊόντα της συγκεκριμένης εταιρείας ή να πηγαίνει για φαγητό με τα παιδιά του.

ben affleck pretended to take jennifer lopez’s order for a commercial at dunkin’ donuts in boston 😂🍩🫶🏻 pic.twitter.com/vlPAfpPFYf

imagine ordering your coffee “extra hot” and @dunkindonuts is like “bet” so they have ben affleck and jlo hand it over… 🫠

(📸: Bob and Karen Dudley) pic.twitter.com/FAY0aCMXsu

