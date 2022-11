Νέες ταινίες που έρχονται στην μεγάλη οθόνη, με σπουδαία ονόματα

Νέες κινηματογραφικές ταινίες ετοιμάζονται να κατακτήσουν κατ’ αρχήν τις αίθουσες με τις μεγάλες οθόνες και στη συνέχεια τις αντίστοιχες συνδρομητικές πλατφόρμες streaming, που για πολλούς αποτελούν καθημερινή συντροφιά.

Μεγάλα είναι και τα ονόματα ανάμεσα στους πρωταγωνιστές, όπως οι: Willem Dafoe, Will Smith, Keanu Reeves και άλλοι. Δείτε παρακάτω τα σχετικά τρέϊλερς για να πάρετε μία ιδέα.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

“Inside”, δράμα με τον Willem Dafoe

“Emancipation”, ιστορικό θρίλερ δράσης με τους: Will Smith, Ben Foster, Charmaine Bingwa

“Empire Of Light”, ρομαντικό δράμα με τους: Olivia Colman, Colin Firth, Sam Mendes

“John Wick: Chapter 4”, θρίλερ δράσης με τους: Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne

“Black Panther: Wakanda Forever”, ταινία σούπερ ήρωα με τους: Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Winston Duke, Florence Kasumba

“Lamborghini: The Man Behind the Legend”, βιογραφική ταινία με τους: Frank Grillo, Mira Sorvino, Gabriel Byrne

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram:mus1cguru