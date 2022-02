Νέα δισκογραφική δουλειά από τον Mario Biondi

Ο περίφημος Ιταλός τραγουδιστής Mario Biondi, που πολλοί τον αποκαλούν ο “Barry White της Ιταλίας” λόγω της βαριάς και βραχνής φωνής του, παρουσίασε μία νέα ηχογράφηση, που δεν είναι άλλη από τη δική του διασκευή στο υπέροχο κομμάτι “You’ll Never Find Another Love Like Mine”, που είχε πρωτοερμηνεύσει πολύ πετυχημένα ο Lou Rawls το 1976 και το είχε συμπεριλάβει στο άλμπουμ του “All Things in Time”.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ήταν τότε η πρώτη μεγάλη επιτυχία της ετικέτας Philadelphia International Records και βέβαια ανήκε σε αυτό που αποκαλούσαμε “The Philadelphia sound”.

O Mario Biondi έβγαλε το τραγούδι ως πρώτο σινγκλ από το αναμενόμενο νέο του άλμπουμ με τίτλο “Romantic”, που θα κυκλοφορήσει στις 18 Μαρτίου.

