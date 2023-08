Νάταλι Πόρτμαν: Χωρίς την βέρα της στην Αυστραλία μετά την απιστία του συζύγου της

Χωρίς την βέρα της εμφανίστηκε στην Αυστραλία η Νάταλι Πόρτμαν την ημέρα μάλιστα που θα είχε την επέτειο για τα 11 χρόνια γάμου με τον Benjamin Millepied.

Η εμφάνιση αυτή έρχεται δύο μήνες αφότου η Page Six αποκάλυψε ότι ο Millepied πάλευε να σώσει τον γάμο του μετά τα δημοσιεύματα πως απάτησε την σταρ του Χόλιγουντ.

Το γαλλικό περιοδικό “Voici” είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες του συζύγου της Πόρτμαν και της 25χρονης Γαλλίδας Camille Étienne, που τους έδειχνε να μπαίνουν στο γραφείο του ξεχωριστά στις 24 Μαΐου και να βγαίνουν με διαφορά 10 λεπτών δύο ώρες αργότερα. Το δημοσίευμα ισχυρίστηκε ότι ο Millepied περνούσε χρόνο με την 25χρονη και ανέφερε ότι η Πόρτμαν έμαθε για την εξωσυζυγική σχέση του συζύγου της «στις αρχές Μαρτίου».

Μια πηγή κοντά στο ζευγάρι είπε στο Page Six τον Ιούνιο ότι «δεν έχουν χωρίσει και προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα στον γάμο τους».

Natalie Portman ditches wedding ring on her and husband Benjamin Millepied’s 11th anniversary https://t.co/zq64OBbyw7 pic.twitter.com/eOTNa3XtS4

— Page Six (@PageSix) August 5, 2023