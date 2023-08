Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Στα σκαριά ταινία για το Netflix – Πώς θέλουν να ξαναχτίσουν το όνειρο του Χόλιγουντ

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μέγκαν σχεδιάζουν να κάνουν την παραγωγή μιας ταινίας στο Netflix σε μια προσπάθεια να σταθεροποιήσουν το μέλλον τους στο Χόλιγουντ έπειτα από τους ταραχώδεις τελευταίους μήνες που περιλαμβάνουν το “διαζύγιο” με τον γίγαντα της μουσικής και των podcast Spotify.

Ο δούκας και η δούκισσα του Sussex λέγεται ότι αγόρασαν τα δικαιώματα για το ρομαντικό μυθιστόρημα Meet Me At The Lake της Carley Fortune, το οποίο οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα μπορούσε να τους κοστίσει έως και 3 εκατομμύρια δολάρια.

Η παραγωγή θα σηματοδοτήσει το πρώτο τους έργο εκτός κάμερας μαζί, σε μια στιγμή που θα μπορούσε να είναι καθοριστική για την τηλεοπτική τους τύχη.

Το Meet Me At The Lake, το οποίο πούλησε 37.000 αντίτυπα μόνο την πρώτη εβδομάδα, είναι ένα ρομαντικό μυθιστόρημα που βασίζεται σε δύο ανθρώπους που έχουν ένα ειδύλλιο στα 30 τους – όπως ακριβώς ο δούκας και η δούκισσα. Περιγράφει επίσης το τραύμα που αντιμετώπισε ένας χαρακτήρας που έχασε έναν γονέα σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα όταν ήταν παιδί, και συνεχίζει να καλύπτει θέματα όπως η χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών – θέματα για τα οποία ο Πρίγκιπας Χάρι μίλησε εκτενώς στα απομνημονεύματά του, Spare.

Και σε ένα νεύμα στο παρελθόν της Μέγκαν Μαρκλ, το μυθιστόρημα βασίζεται στο Τορόντο, όπου η ηθοποιός ζούσε όταν έκανε τα γυρίσματα του Suits. Μία πηγή δήλωσε στη Sun : «Τα θέματα του βιβλίου ταυτίζονται με όσα έχουν ζήσει ο Χάρι και η Μέγκαν και επιλέχθηκε για την πρώτη τους συνεργασία με το Netflix».

Το έργο έρχεται αφότου το ζευγάρι έχασε τη συμφωνία των 16 εκατομμυρίων λιρών με το Spotify και το podcast Archetypes της Meghan.

Ορισμένοι ειδικοί δημοσίων σχέσεων αμφισβήτησαν επίσης γιατί πουλήθηκαν τα δικαιώματα στο ζευγάρι, υποστηρίζοντας ότι το βιβλίο ήταν τόσο επιτυχημένο, που πιθανότατα θα το είχαν πάρει πιο έμπειροι παραγωγοί.

Από τότε που εγκατέλειψε τη ζωή των εργαζομένων βασιλικών μελών, το ζευγάρι έχει προκαλέσει διαμάχη για τη διεθνή επιτυχία της σειράς τους στο Netflix, Χάρι και Μέγκαν, και για τη μετέπειτα κυκλοφορία του πρίγκιπα Χάρι των απομνημονευμάτων του Spare. Και οι δύο απηύθυναν μια σειρά από κατηγορίες εναντίον της βασιλικής οικογένειας, κυρίως του αδελφού του Χάρι, του πρίγκιπα της Ουαλίας.

Σε ένα απόσπασμα, ο δούκας του Σάσεξ κατηγόρησε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ ότι του επιτέθηκε στο Frogmore Cottage, σπρώχνοντάς τον τόσο δυνατά που έπεσε στο πάτωμα και σε ένα μπολ σκύλου.