Μέγκαν Μαρκλ: Για πεζοπορία μετά την στέψη του βασιλιά Καρόλου

Για πεζοπορία βγήκε η Μέγκαν Μαρκλ μετά την στέψη του βασιλιά Καρόλου.

Σύμφωνα με το “Page Six”, η πρώην πριγκίπισσα βγήκε για μία 40λεπτη πεζοπορία την Κυριακή το πρωί, μία ημέρα μετά τα γενέθλια του γιου της Άρτσι και την στέψη του βασιλιά Καρόλου, από την οποία και απουσίαζε σε αντίθεση με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι.

