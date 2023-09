Μαρτίκας – Ανδριώτου: Η απάντηση στις φήμες για τον χωρισμό τους

Γενέθλια είχε ο Γιώργος Ταλάντσεφ, με τον ίδιο να διοργανώνει ένα μεγάλο πάρτι, από το οποίο δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι φίλοι του από το Survivor. Στην κάμερα της εκπομπής μίλησε το αγαπημένο ζευγάρι του Survivor, ο Σπύρος Μαρτίκας και η Βρισηίδα Ανδριώτου. Δηλώσεις έκαναν και οι Σταυρούλα Χρυσαειδή, Αφροδίτη Σκαφίδα, Βασίλης Σίμος και Σοφιάννα Αβραμάκη.

«Ούτε μας έκαναν πρόταση «I am a celebrity, get me out of here», ούτε θα πηγαίναμε με τις αράχνες, τα φίδια και τα σκουλήκια» είπε η Βρισηίδα Ανδριώτου γελώντας, με τον σύντροφό της να συμπληρώνει «Εγώ θέλω να παλεύω με μία ομάδα για να κερδίζουμε έπαθλα, ό,τι καταφέρναμε και όχι να έχουμε έπαθλα που δεν θα αγγίζαμε ποτέ να σερβίρονται μπροστά μας. Με τίποτα!».

Για τις φήμες που υπήρξαν περί χωρισμού ο Σπύρος Μαρτίκας είπε: «Ποιος χώρισε ρε παιδιά; Χώρισε κανείς;». Η Βρισηίδα Ανδριώτου εξήγησε με χιούμορ για τον λόγο που ακούστηκε κάτι τέτοιο και που τελικά δεν ισχύει. «Απαπα! Όχι, απλά επειδή πήγα για 2 εβδομάδες στην οικογένειά μου και έγραψαν γιατί δεν είναι μαζί της ο Σπύρος» είπε το μοντέλο. «Σου τα είπα να μην πας, την αγαπώ την πεθερά μου, αλλά είδες τι πάθαμε» σχολίασε ο Σπύρος Μαρτίκας