Μαράια Κάρεϊ: «Ξεπάγωσε» και ποζάρει με εσώρουχα της Victoria’s Secret – Δείτε πόσα βγάζει από το «All I Want For Christmas Is You»

Αφού κυκλοφόρησε το #MariahSZN μόλις το ημερολόγιο έδειξε 1η Νοεμβρίου, η αυτοαποκαλούμενη Βασίλισσα των Χριστουγέννων Μαράια Κάρεϊ πρωταγωνιστεί τώρα σε μια νέα εορταστική καμπάνια για τη Victoria’s Secret.

Στην καμπάνια, η τραγουδίστρια ποζάρει σαν μοντέλο φορώντας τα εορταστικά εσώρουχα της γνωστής μάρκας, όπως ένα σατέν κορσέ με παπιγιόν, ένα δαντελωτό σουτιέν, μια μεταξένια ρόμπα και μερικά slinky slip dresses.

«Ήταν τόσο διασκεδαστικό να βλέπεις τη νέα συλλογή και το δημιουργικό τους όραμα να ζωντανεύει», είπε η Μαράια Κάρεϊ στη Vogue. «Σίγουρα ένιωσα το πνεύμα των γιορτών γύρω μου».

Έδωσε επίσης μερικές συμβουλές για το ντύσιμο για τις γιορτές, λέγοντας ότι προτιμά τα glamorous ρούχα. «Ένα από τα μπλουζάκια που φόρεσα στην καμπάνια – ο εντυπωσιακός κόκκινος κορσέ – θα ήταν τέλειος για μια υπερβολή στις διακοπές», πρόσθεσε. «Μου αρέσει που οι σατέν φιόγκοι είναι σαν να ξετυλίγεις ένα δώρο. Είναι ο τέλειος συνδυασμός camp, σέξι και glam».

Η καμπάνια της Victoria’s Secret είναι η δεύτερη εορταστική καμπάνια της Κάρεϊ μέχρι στιγμής φέτος. Στο παρελθόν πρωταγωνίστησε με τα δίδυμα παιδιά της Monroe και Moroccan σε μια διαφημιστική καμπάνια για το The Children’s Place.

Η εμβληματική τραγουδίστρια έχει ήδη φορτωμένο πρόγραμμα την εορταστική περίοδο για τους επόμενους δύο μήνες: Εκτός από τις διάφορες συνεργασίες της με εταιρείες, η χριστουγεννιάτική της περιοδεία ξεκινά στις 15 Νοεμβρίου στο Χάιλαντ της Καλιφόρνια και ολοκληρώνεται στις 17 Δεκεμβρίου στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mariah Carey (@mariahcarey)

Η Μαράια Κάρεϊ ξεκινά την εορταστική περίοδο

Σχεδόν 30 χρόνια αφότου η Μαράια Κάρεϊ κυκλοφόρησε το «All I Want For Christmas Is You», η πέντε φορές νικήτρια του βραβείου Grammy εξακολουθεί να καρπώνεται τα οφέλη του κλασικού χριστουγεννιάτικου hit, αποκομίζοντας κατ’ εκτίμηση εκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα κάθε χρόνο, ενώ ξεκινά μια ετήσια περιοδεία ενόψει Χριστουγέννων.

Η Μαράια Κάρεϊ ανέβασε ένα βίντεο το πρωί της Τετάρτης στο X, προωθώντας το πασίγνωστο τραγούδι της. Σε αυτό φαίνεται να σπάει ένα κομμάτι πάγου και να αναδύεται σε ένα χριστουγεννιάτικο σκηνικό με τη λεζάντα: “It’s….. TIME!!!”

Δείτε πόσα βγάζει από το “All I Want For Christmas Is You”

Το Billboard ανέφερε ότι πέρυσι η Μαράια Κάρεϊ κέρδισε 1,55 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια δικαιώματα ηχογράφησης από κάθε φορά που παίζεται ή πωλείται η κύρια ηχογράφηση του τραγουδιού, συν έως και 830.000 δολάρια σε δικαιώματα δημοσίευσης- πριν από τα τέλη- για τη χρήση της μουσικής.

Από το 2017, το τραγούδι είχε αποφέρει πάνω από 60 εκατομμύρια δολάρια μέσω δικαιωμάτων, σύμφωνα με εκτίμηση του The Economist.

Το “All I Want for Christmas is You” είναι το εορταστικό single με τα υψηλότερα charts από σόλο καλλιτέχνη στο Billboard U.S. Hot 100, σύμφωνα με τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες.

Η μήνυση κατά της Μαράια Κάρεϊ

Ωστόσο, η τραγουδίστρια έχει έρθει αντιμέτωπη και με μια μήνυση: ο συνθέτης και μουσικός Andy Stone της έκανε μήνυση για τη χριστουγεννιάτικη επιτυχία της, ζητώντας όχι λιγότερα από 20 εκατ. δολάρια.

Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά αγωγή του Stone, ο οποίος είναι μέλος του συγκροτήματος Vince Vance & the Valiants, για το ίδιο τραγούδι. Η πρώτη μήνυση υποβλήθηκε σε δικαστήριο της Λουιζιάνα τον Ιούνιο του 2022, αλλά απορρίφθηκε μόλις πέντε μήνες αργότερα.

Τώρα, ο Stone μηνύει τη Μαράια Κάρεϊ, τον Walter Afanasieff, ο οποίος συνέθεσε το τραγούδι μαζί της, και την εταιρεία Sony Music Entertainment για «παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και αδικαιολόγητο πλουτισμό». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι αντέγραψαν ένα από τα τραγούδια του, που ονομάζεται επίσης «All I Want For Christmas Is You», το οποίο συνέθεσε στο Νάσβιλ το 1989. Η επιτυχία της Κάρεϊ κυκλοφόρησε τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1994.

Η Μαράια Κάρεϊ δεν είναι η μόνη που επωφελήθηκε από το συγκεκριμένο τραγούδι. Από την κυκλοφορία του το 1994, το «All I Want for Christmas is You» έχουν τραγουδήσει δεκάδες καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Michael Buble, Dolly Parton, Ingrid Michaelson, Shania Twain, Ariana Grande, Demi Lovato και Lady A (πρώην Lady Antebellum). Η Κάρεϊ επανακυκλοφόρησε το τραγούδι το 2011 με τον Justin Bieber. Πιθανότατα κερδίζει δικαιώματα από αυτές τις διασκευές του τραγουδιού.