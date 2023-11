Ισραήλ: Εντοπίσαμε εκτοξευτές ρουκετών κοντά σε παιδική χαρά και πισίνα στη Γάζα, λέει ο ισραηλινός στρατός – ΒΙΝΤΕΟ

Eκτοξευτές ρουκετών της Χαμάς κοντά σε μια πισίνα και μια παιδική χαρά, ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ, που επιχειρούν στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις δημοσίευσαν μάλιστα πλάνα από στρατεύματα που εντόπισαν τις θέσεις εκτόξευσης πυραύλων σε περιοχές αμάχων, εν μέσω προσπαθειών για την αποκάλυψη και την καταστροφή της υποδομής της Χαμάς. Όπως υποστηρίζει, η Χαμάς χρησιμοποιεί τέτοιες τοποθεσίες για να εκτοξεύει ρουκέτες σε ισραηλινά πληθυσμιακά κέντρα, μεταδίδουν οι Times of Israel.

Τα στρατεύματα της 551ης Ταξιαρχίας βρήκαν τέσσερις υπόγειους εκτοξευτές περίπου πέντε μέτρα μακριά από μια παιδική πισίνα και περίπου 30 μέτρα μακριά από κατοικίες στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με βίντεο.

Ένα άλλο, δείχνει στρατεύματα της 401ης Ταξιαρχίας να εντοπίζουν έναν αριθμό εκτοξευτών ρουκετών μέσα σε μια παιδική χαρά και ένα πάρκο ψυχαγωγίας.

«Αυτό είναι μια ακόμη απόδειξη της συνεχούς χρήσης του άμαχου πληθυσμού από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς ως ανθρώπινης ασπίδας για τρομοκρατικούς σκοπούς», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός Στρατός.

Israeli ground forces operating in the northern Gaza Strip have located Hamas rocket launchers in close proximity to a swimming pool and a playground, the IDF reveals. pic.twitter.com/WQbVX2IPps

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 5, 2023