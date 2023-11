Νέα πυρά Ερντογάν κατά Ισραήλ: Καθήκον της Τουρκίας να σταματήσει την κατάπτυστη σφαγή στη Γάζα

Νέα πυρά κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγες ώρες πριν από την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, στην Τουρκία.

Ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι είναι καθήκον της Τουρκίας να σταματήσει την αιματοχυσία στη Γάζα, «η οποία διεξάγεται μπροστά στα μάτια της διεθνούς κοινότητας», σε ομιλία που απηύθυνε την Κυριακή στην Ριζούντα της βορειοανατολικής Τουρκίας.

Όπως υπογράμμισε, η Τουρκία έχει υποχρέωση να «σώσει τους Παλαιστίνιους από την καταπίεση του Ισραήλ».

«Κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε περισσότερα απ’ αυτά που είναι ορατά», είπε ο Ερντογάν, υπονοώντας τις προσπάθειες της Τουρκίας για τον παλαιστινιακό λαό. Η Τουρκία δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους αδελφούς και τις αδερφές του στη Γάζα, υποσχέθηκε.

«Είναι ιστορική μας ευθύνη να φωνάξουμε τα εγκλήματα όσων υποστηρίζουν αυτήν την ανήθικη, αδίστακτη, κατάπτυστη σφαγή (στη Γάζα)», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

«Είναι ανθρωπιστικό μας καθήκον να καταδιώξουμε τους δολοφόνους που αφαιρούν τις ζωές παιδιών, μητέρων και αθώων ανθρώπων σε όλα τα παλαιστινιακά εδάφη, καθώς και τους κλέφτες που λεηλατούν τις περιουσίες των καταπιεσμένων», είπε ο Ερντογάν στο X αργότερα.

