Μαίρη Συνατσάκη: Η περιπέτεια της κόρης της με τη γαστρεντερίτιδα και τα λόγια που την συγκίνησαν

Στο σπίτι παραμένει η Μαίρη Συνατσάκη, καθώς η κόρη της, Ολίβια, ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα. Μέσα από αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η παρουσιάστρια μοιράστηκε τις αυθόρμητες σκέψεις της μικρής για τον πυρετό και την ανάρρωσή της, σχολιάζοντας με χιούμορ και τρυφερότητα την καθημερινότητά τους στην προσχολική ηλικία.

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Μαίρη Συνατσάκη
Πηγή φωτογραφίας: Instagram / mairiboo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο σπίτι περνά αυτές τις ημέρες η Μαίρη Συνατσάκη, καθώς η κόρη της, Ολίβια, ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα.
  • Μέσα από τα stories που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράστηκε τις αυθόρμητες σκέψεις της μικρής, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά: «Βασικά θα σκοτώσουν τον πυρετό μου τα μικρά Ολιβιάκια».
  • Η παρουσιάστρια συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα τρυφερό σχόλιο, αναφερόμενη με χιούμορ στη γενιά της κόρης της αλλά και στη δική τους καθημερινότητα.

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Στο σπίτι περνά αυτές τις ημέρες η Μαίρη Συνατσάκη, καθώς η μικρή της κόρη, Ολίβια, ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα.

Μέσα από τα stories που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές από τις αυθόρμητες και γεμάτες παιδική αθωότητα σκέψεις της μικρής.

«Βασικά θα σκοτώσουν τον πυρετό μου τα μικρά Ολιβιάκια», είπε η Ολίβια, εκφράζοντας στη συνέχεια την αισιοδοξία της ότι όλα θα πάνε καλά και ότι σύντομα θα μπορέσει να πιει χυμό χωρίς κουτάλι.

Η Μαίρη Συνατσάκη συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα τρυφερό σχόλιο, αναφερόμενη με χιούμορ στη γενιά της κόρης της, που βρίσκεται ακόμη στην προσχολική ηλικία, αλλά και στη δική τους καθημερινότητα, μέσα στην προνομιακή, όπως είπε, πραγματικότητα.

«Ξέρω ότι η zen z βρίσκεται στους δρόμους της Ευρώπης διεκδικώντας τα δικαιώματα τους. Αλλά η gen A πάει προνήπιο και πιθανά έχει γαστρεντερίτιδα. Και στην δική μας (προνομιακή) φούσκα το Ολιβιάκι είπε όλα αυτά σήμερα το απόγευμα…».

 

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