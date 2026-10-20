Μαίρη Συνατσάκη: Η περιπέτεια της κόρης της με τη γαστρεντερίτιδα και τα λόγια που την συγκίνησαν

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στο σπίτι περνά αυτές τις ημέρες η Μαίρη Συνατσάκη, καθώς η μικρή της κόρη, Ολίβια, ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα.

Μέσα από τα stories που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές από τις αυθόρμητες και γεμάτες παιδική αθωότητα σκέψεις της μικρής.

«Βασικά θα σκοτώσουν τον πυρετό μου τα μικρά Ολιβιάκια», είπε η Ολίβια, εκφράζοντας στη συνέχεια την αισιοδοξία της ότι όλα θα πάνε καλά και ότι σύντομα θα μπορέσει να πιει χυμό χωρίς κουτάλι.

Η Μαίρη Συνατσάκη συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα τρυφερό σχόλιο, αναφερόμενη με χιούμορ στη γενιά της κόρης της, που βρίσκεται ακόμη στην προσχολική ηλικία, αλλά και στη δική τους καθημερινότητα, μέσα στην προνομιακή, όπως είπε, πραγματικότητα.

«Ξέρω ότι η zen z βρίσκεται στους δρόμους της Ευρώπης διεκδικώντας τα δικαιώματα τους. Αλλά η gen A πάει προνήπιο και πιθανά έχει γαστρεντερίτιδα. Και στην δική μας (προνομιακή) φούσκα το Ολιβιάκι είπε όλα αυτά σήμερα το απόγευμα…».