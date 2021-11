Μάικλ Τζάκσον: Αγνώριστος ο μικρότερος γιος του σε μία σπάνια συνέντευξη

Από τη στιγμή που ο βασιλιάς της pop Μάικλ Τζάκσον έφυγε από τη ζωή, στις 25 Ιουνίου 2009, ο μικρότερος γιος του Μπλάνκετ ήταν εκείνος που είχε απασχολήσει ελάχιστα τα ΜΜΕ σε σχέση με την αδελφή του Πάρις και τον μεγαλύτερο αδελφό του Πρινς.

Σπάνια βλέπουμε φωτογραφίες του στον Τύπο ή στα social media ή διαβάζουμε κάτι σχετικά με τον ίδιο. Την τελευταία φορά που τον είχαμε δει ήταν σε φωτογραφία στην αποφοίτηση του μεγαλύτερου αδελφού του Πρινς.

Ο Μπίτζι Τζάκσον, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Πρινς Μάικλ Τζάκσον ο Β, πλέον είναι 19 ετών και σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με το μικρό αγοράκι που είδαμε στην κηδεία του πατέρα του, όπως φάνηκε και σε μία σπάνια συνέντευξη που έδωσε.

Ο Μπίτζι Τζάκσον μίλησε στο Good Morning Britain για την κλιματική αλλαγή με αφορμή τη Νύχτα Θρίλερ στο πλαίσιο του πάρτι Χάλογουιν που διοργάνωσε ο αδελφός του Πρινς, ενώ ο 19χρονος είχε την ευκαιρία να μιλήσει και για την κληρονομιά του θρυλικού πατέρα του, Μάικλ Τζάκσον. Αυτή είναι μία από τις σπάνιες εμφανίσεις και συνεντεύξεις του Μπίτζι.

EXCLUSIVE: Bigi Jackson speaks about his father, Michael Jackson’s legacy for the first time.

Bigi, formerly known as Blanket, is using his voice to call on world leaders to tackle the problem of climate change as COP26 begins. pic.twitter.com/920Zlk4usK

— Good Morning Britain (@GMB) November 1, 2021