Λαμπερός γάμος στον Λευκό Οίκο – Παντρεύτηκε η εγγονή του Τζο Μπάιντεν

Ιστορική πρωτιά για την εγγονή του Joe Biden, Naomi, η οποία παντρεύτηκε τον αγαπημένο της σε μία τελετή στον Λευκό Οίκο. Αυτός είναι ο πρώτος γάμος εδώ και μια δεκαετία στον Λευκό Οίκο και ο πρώτος για εγγόνι εν ενεργεία προέδρου.

Η Naomi Biden και ο Peter Neal παντρεύτηκαν σε μια λαμπερή τελετή στο South Lawn ενώ ολόκληρος ο Λευκός Οίκος στολίστηκε με λουλούδια με αφορμή τον γάμο. Παρόντες φυσικά οι παππούδες της νύφης, πρόεδρος των ΗΠΑ Joe Biden και η Πρώτη Κυρία, Jill Biden, oι οποίοι ανέβασαν στους επίσημους λογαριασμούς τους στο twitter τις ευχές τους.

Congratulations Naomi and Peter! We love you. pic.twitter.com/aIEatnDQhm — Jill Biden (@FLOTUS) November 19, 2022

Omg Naomi Biden looks like a freaking vision ,gracefully elegant and gorgeous,what a bride ❤❤❤❤❤❤❤ pic.twitter.com/hto2hAlwBU — Henry Djoutsa 🇨🇲🇺🇸 Supports🇺🇦 (@D_jeneration) November 19, 2022

Mετά τον γάμο, ακολούθησε γεύμα στον Λευκό Οίκο για τα στενά μέλη της οικογένειας, αλλά και βραδινή δεξίωση με επιδόρπιο και χορό.

Η 28χρονη Naomi είναι απόφοιτος της Νομικής του Columbia και η μεγαλύτερη κόρη του γιου του προέδρου Hunter Biden και της πρώην συζύγου του, Kathleen Buhle.

Ο 25χρονος Neal, που επίσης σπούδασε Νομική, εργάστηκε στην προεδρική εκστρατεία της Hillary Clinton και στον Λευκό Οίκο στη διάρκεια της προεδρίας του Barack Obama.

Several images from Naomi Biden’s wedding have been posted to her event planner’s instagram page: pic.twitter.com/jwbKomkNpS — Kate Bennett (@KateBennett_DC) November 19, 2022

Σύμφωνα με δύο πηγές, το ζευγάρι ήδη ζει στον τρίτο όροφο του Λευκού Οίκου, ένα πάτωμα πάνω από τα κεντρικά διαμερίσματα της Πρώτης Οικογένειας και στο ίδιο διαμέρισμα το οποίο η μητέρα της Michelle Obama, Marian Robinson, αποκαλούσε σπίτι τα οκτώ χρόνια προεδρίας του γαμπρού της.

Πηγή: Instyle.gr