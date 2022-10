Κυκλοφορεί δίσκος-αφιέρωμα στον Leonard Cohen

Σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 14 Οκτωβρίου πρόκειται να κυκλοφορήσει μία νέα συλλογή από την Blue Note Records, ένας δίσκος που θα είναι αφιερωμένος στον μεγάλο τραγουδοποιό Leonard Cohen, σε παραγωγή του Larry Klein, ο οποίος είχε πολύ στενή φιλική σχέση με τον καλλιτέχνη.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Πρόκειται για το άλμπουμ με γενικό τίτλο “Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen“. Σε αυτό συμμετέχουν και ερμηνεύουν τραγούδια του Cohen, σημαντικοί καλλιτέχνες όπως οι: Norah Jones, Peter Gabriel, Gregory Porter, Sarah McLachlan, James Taylor, Iggy Pop, Μavis Staples, κ.ά.

Το πλήρες tracklist του δίσκου έχει ως εξής:

1. Norah Jones – Steer Your Way

2. Peter Gabriel – Here It Is

3. Gregory Porter – Suzanne

4. Sarah McLachlan – Hallelujah

5. Immanuel Wilkins – Avalanche

6. Luciana Souza – Hey, That’s No Way To Say Goodbye

7. James Taylor – Coming Back To You

8. Iggy Pop – You Want It Darker

9. Μavis Staples – If It Be Your Will

10. David Gray – Seems So Long Ago, Nancy

11. Nathaniel Rateliff – Famous Blue Raincoat

12. Bill Frisell – Bird On The Wire

