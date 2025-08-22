Κρυσταλλία: Λιώνει τα social media με το «καυτό» της μπικίνι

«Αυτό το καλοκαίρι χρειάζεσαι ένα μέρος να χάνεσαι στην αγκαλιά όσων αγαπάς» γράφει η Κρυσταλλία στα social media, στέλνοντας ένα μήνυμα χαλάρωσης και αγάπης στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η γνωστή τραγουδίστρια επέλεξε την όμορφη Αίγινα για να περάσει μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών και να γεμίσει τις αποσκευές της με τη δροσιά και την ξεγνοιασιά του Αυγούστου. Ως λάτρης των social media, μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά της, που πολλές φορές ανεβάζουν τη θερμοκρασία.

Κάτι αντίστοιχο συνέβη και πριν λίγες ώρες, όταν η Κρυσταλλία πόζαρε με αποκαλυπτικό μπικίνι στο μπαλκόνι του δωματίου της, την ώρα που ο ήλιος έδυε. Με τη νέα της ανάρτηση στο Instagram, συνόδευσε τη φωτογραφία με τα λόγια: «Αυτό το καλοκαίρι τα έχει όλα! Και τι χρειάζεσαι; Ένα μέρος να χάνεσαι στην αγκαλιά όσων αγαπάς».