Κρις Τζένερ για Κόρτνεϊ Καρντάσιαν: «Ευχαριστώ τον Θεό κάθε μέρα που με επέλεξε για μαμά σου»

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν. Η μεγαλύτερη από τις διάσημες αδελφές γεννήθηκε στις 18 Απριλίου του 1979 και γίνεται 46 ετών. Η μητέρα της οικογένειας, Κρις Τζένερ, έκανε μία πολύ συγκινητική ανάρτηση στο Instagram προφίλ της, για να ευχηθεί στην κόρη της και να της εκφράσει την αγάπη της. Άλλωστε, η διάσημη επιχειρηματίας φημίζεται για τα post που κάνει για τα αγαπημένα της πρόσωπα στα γενέθλιά τους.

Η Κρις Τζένερ δημοσίευσε διάφορες φωτογραφίες από την ζωή της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και έγραψε στη λεζάντα: «Χρόνια πολλά στο πρωτότοκο παιδί μου, το δώρο μου από τον Θεό, την όμορφη Κόρτνεΐ μου!!! Την ημέρα που με έκανες μανούλα ο κόσμος μου άλλαξε εντελώς και από τότε, μου έδωσες τόση χαρά, αγάπη, σκοπό και τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα μπορούσα να ονειρευτώ.

Ευχαριστώ τον Θεό κάθε μέρα που με επέλεξε για μαμά σου. Είσαι η πιο καταπληκτική κόρη, σύζυγος, μαμά, αδελφή, θεία και φίλη… Με εμπνέεις κάθε μέρα με τη δύναμή σου, την πίστη σου, την καρδιά σου και την ικανότητά σου να ζεις τη ζωή με τους δικούς σου όρους. Σου εύχομαι τα πιο μαγικά γενέθλια μονάκριβό μου κορίτσι!!! Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά για πάντα. Η μαμά».

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν είναι το πρώτο παιδί που απέκτησαν η Κρις Τζένερ και ο Ρόμπερτ Καρντάσιαν, στη διάρκεια του γάμου τους.

Έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από το ριάλιτι που κατέγραφε την ζωή της οικογένειας Καρντάσιαν-Τζένερ «Keeping Up with the Kardashians», το οποίο ξεκίνησε να προβάλλεται τον Οκτώβριο του 2007.

Έχει αποκτήσει 3 παιδιά, τον Μέισον, την Πενέλοπι και τον Ρέιν, από την σχέση της με τον Σκοτ Ντίσικ. Το 2022 παντρεύτηκε τον μουσικό καλλιτέχνη Τράβις Μπάρκερ, με τον οποίο απέκτησε ακόμα ένα παιδί, τον Ρόκι.