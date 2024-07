Κρις Τζένερ: Συγκλονίζει μιλώντας για την υστερεκτομή – «Αφαίρεσα ό,τι μου χάρισε έξι από τα καλύτερα κομμάτια της ζωής μου»

Στο τελευταίο επεισόδιο του ριάλιτι «The Kardashians», η Κρις Τζένερ αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε πρόσφατα σε υστερεκτομή, μια σοκαριστική είδηση που έχει γίνει πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο.

Σε μια συγκινητική εξομολόγηση, η Κρις Τζένερ αποκάλυψε στα παιδιά της ότι υποβλήθηκε σε υστερεκτομή, αφού οι γιατροί της διέγνωσαν έναν όγκο και μια κύστη που απαιτούσαν την αφαίρεση των ωοθηκών και της μήτρας της.

«Θα κάνω υστερεκτομή. Μόλις αφαίρεσα τις ωοθήκες μου και σήμερα με πήραν τηλέφωνο. Υπήρξε ένα εύρημα, οπότε είμαστε εδώ για να το φτιάξουμε» δήλωσε χαρακτηριστικά η Κρις Τζένερ στις κόρες της συμπληρώνοντας, συγκινημένη, τα εξής. «Αφαίρεσα ό,τι που μου χάρισε έξι από τα καλύτερα κομμάτια της ζωής μου. Είμαι πολύ συγκινημένη. Όταν είσαι νέος, λες ότι θες να κάνεις οικογένεια και πραγματικά είναι το μόνο για το οποίο μιλούσα, 40 – 50 χρόνια».

