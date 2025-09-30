Κίμων Κουρής για τη γέννηση του γιου του – «Η πατρότητα είναι ένα πρωτόγνωρο συναίσθημα»

Ο Κίμων Κουρής μίλησε για πρώτη φορά για τον ερχομό του γιου του, τον οποίο έφερε στον κόσμο η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου στις αρχές Σεπτεμβρίου.

«Είναι πάρα πολύ ωραία, τι να πω; Δεν μπορώ να το βάλω σε λέξεις, είναι πολύ πρωτόγνωρο συναίσθημα. Μέχρι στιγμής όλα καλά. Ήταν νομίζω μια φυσική συνέχεια αυτής της σχέσης. Το χαιρόμαστε πολύ. Μαμά και γιος είναι πολύ καλά, οπότε όλα καλά», είπε.

Την ευχάριστη είδηση της γέννησης του παιδιού τους έκανε γνωστή η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου μέσω ανάρτησης που έκανε στον λογαριασμό της στο instagram.