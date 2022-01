Κιμ Καρντάσιαν: Πήγε για καφέ με τη Χίλαρι και την Τσέλσι Κλίντον

Η Κιμ Καρντάσιαν φαίνεται να έχει κάνει δυο νέες φιλίες, οι οποίες ομολογούμε ότι μας ξάφνιασαν. Η διάσημη τηλεοπτική προσωπικότητα έγινε ευρέως γνωστή μέσα από την επιτυχημένη εκπομπή reality “Keeping Up With The Kardashians”.

Για πολλά χρόνια η πλειοψηφία του κόσμου θεωρούσε ότι η Κιμ είναι διάσημη, απλά και μόνο επειδή είναι… διάσημη. Εννοούσαν δηλαδή ότι δεν έχει κάποιο πραγματικό ταλέντο και μάλιστα κάποιοι υποστήριζαν ότι δεν της άξιζε καθόλου η φήμη που είχε κερδίσει.

Ωστόσο, η αρνητική κριτική και τα κακόβουλα σχόλια δεν την επηρέασαν και συνέχισε να κυνηγά τα όνειρά της και να πετυχαίνει τους στόχους της. Ένας από αυτούς ήταν και το να γίνει δικηγόρος.

Όχι μόνο το κατάφερε, αλλά και ξεκίνησε να εμπλέκεται στον πολιτικό χώρο. “Ο Λευκός Οίκος με προσκάλεσε να τους συμβουλέψω και να τους βοηθήσω καθώς επιθυμούσαν κάποιες αλλαγές στο σύστημα επιείκειας. Κάποια στιγμή καθόμουν στο Roosevelt Room με έναν δικαστή που έχει φυλακίσει αμέτρητους εγκληματίες και ανθρώπους με δύναμη και σκέφτηκα…”Ω Θεέ μου, πρέπει να μάθω παραπάνω πράγματα” είχε δηλώσει το 2019 σχετικά με την εμπειρία της.

Σήμερα συνεχίζει να διευρύνει τον κύκλο της στον χώρο της πολιτικής, καθώς πρόσφατα εντοπίστηκε στο Los Angeles να πίνει καφέ με τη Hillary και την Chelsea Clinton. Οι τρεις τους έκαναν break από τα γυρίσματα ενός project του Apple TV+. Στις εικόνες που κυκλοφόρησαν, βλέπουμε την Kim Kardashian πολύ εντυπωσιακά ντυμένη, με μια μαύρη vinyl καπαρντίνα, Prada γάντια και ψηλές μπότες σε πράσινο neon χρώμα., ενώ το όλο look συμπληρώνεται από μυτερά γυαλιά ηλίου και μια mini τσάντα.

Πηγή: instyle.gr