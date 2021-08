Kim Kardashian: Γιατί εμφανίστηκε με νυφικό στο πλευρό του Kanye West

Με νυφικό εμφανίστηκε η Kim Kardashian στη σκηνή, στο πλευρό του Kanye West, προκαλώντας φρενίτιδα στο κοινό.

Ο ράπερ διοργάνωσε μία εκδήλωση στο πλαίσιο προώθησης του νέου του άλμπουμ Donda και ζήτησε τη βοήθεια πολλών καλών του φίλων, όπως του DaBaby και του Marilyn Manson.

Αλλά εκεί που το κοινό πραγματικά ενθουσιάστηκε ήταν όταν εμφανίστηκε στη σκηνή, στο φινάλε της εκδήλωσης, υπό τους ήχους του τραγουδιού “No Child Left Behind” η Kim Kardashian, σε έναν φόρο τιμής στα επτά χρόνια γάμου της με τον Kanye.

Η τηλεπερσόνα ήταν πραγματικά εντυπωσιακή μέσα στο νυφικό του Balenciaga Couture και έκλεψε την παράσταση.

Ο Kanye την κοιτούσε χαμογελώντας κρατώντας μία Βίβλο στα χέρια του

Πολλοί έσπευσαν να εικάσουν ότι το ζευγάρι είναι ξανά μαζί, αλλά πηγές προσκείμενες στην Kim και τον Kanye τους διέψευσαν. Επέμειναν μιλώντας στο TMZ, ότι οι δυο τους δεν επανασυνδέθηκαν, αλλά στηρίζει απόλυτα ο ένας τον άλλο, θα είναι για πάντα οικογένεια αφού έχουν τέσσερα παιδιά μαζί, και ενδεχομένως θα συνεχίσουν να συνεργάζονται και στο μέλλον.

H Kim κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Kanye τον Φεβρουάριο. Η ίδια μιλώντας σε επεισόδιο του ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians» με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, κατηγορεί τον εαυτό της για τον χωρισμό.

Όπως είχε πει στο θέμα του γάμου είναι «αποτυχημένη» και «άχρηστη» και πως θα έπρεπε να συνεχίσει να ζει με τον Kanye και να μεγαλώσουν μαζί τα παιδιά τους.

«Είναι ένας καταπληκτικός μπαμπάς, έκανε καταπληκτική δουλειά. Θα έπρεπε να έχει μία σύζυγο που θα στηρίζει κάθε του κίνηση και θα ταξιδεύει μαζί του και θα τα κάνει όλα, εγώ δεν μπορώ» είχε παραδεχτεί..

