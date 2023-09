Η Κέιτ Μίντλετον έχει τιμήσει πολλές φορές την μνήμη της πριγκίπισσας Νταϊάνα, μέσα από τις στιλιστικές της επιλογές, την ανατροφή των παιδιών της και τον τρόπο ζωής της γενικότερα. Τόσο η πριγκίπισσα της Ουαλίας όσο και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μιλούν στα παιδιά τους, τον πρίγκιπα Τζόρτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις για την γιαγιά τους, την «βασίλισσα στην καρδιά των ανθρώπων», την οποία δεν πρόλαβαν να γνωρίσουν.

Οι φορές που η Κέιτ Μίντλετον απέτισε φόρο τιμής στην αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα

Η επιλογή του ονόματος της πριγκίπισσας Σάρλοτ

Μολονότι η Νταϊάνα δεν ήταν παρούσα στην γέννηση των εγγονιών της, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ σκέφτηκαν έναν πραγματικά συγκινητικό τρόπο για να τιμήσουν την μνήμη της, όταν γεννήθηκε η κόρη τους το 2015. Το ζευγάρι επέλεξε να δώσει στο δεύτερό του παιδί του, το όνομα Σάρλοτ Ελίζαμπεθ Νταϊάνα προν τιμήν της αείμνηστης πριγκίπισσας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το πλήρες όνομα της πριγκίπισσας Σάρλοτ εκτός από τη σύνδεση με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, αποτελεί φόρο τιμής και στην Βασίλισσα Ελισάβετ Β’, ενώ παράλληλα αποτελεί και δεύτερο όνομα της Κέιτ και της μητέρας της, Κάρολ Μίντλετον.

Η πριγκίπισσα Σάρλοτ βαφτίστηκε στην ίδια εκκλησία με την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας βάφτισαν την κόρη τους, Σάρλοτ, σε ένα μέρος που έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους, στην εκκλησία της της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής, στο Σάντρινγκχαμ. Η εκκλησία αυτή βρίσκεται στο κτήμα Sandringham και είναι το μέρος όπου είχε βαφτιστεί και η πριγκίπισσα Νταϊάνα, τον Αύγουστο του 1961.

Η Κέιτ έστειλε τον Πρίγκιπα Τζορτζ σε σχολείο με μέθοδο εκπαίδευσης Μοντεσσόρι

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα ήθελε τα παιδιά της να εκπαιδεύονται έξω από τα τείχη του παλατιού, γι αυτό όταν ήρθε η ώρα να πάει ο Ουίλιαμ στο νηπιαγωγείο, τον έγραψε στο Mrs. Mynors στο δυτικό Λονδίνο. Μάλιστα, η ίδια η αείμνηστη πριγκίπισσα εργαζόταν στο Νηπιαγωγείο Young England στο Pimlico, το οποίο χρησιμοποιούσε την μέθοδο εκπαίδευσης Montessori.

Η Νταϊάνα ήθελε οι γιοι της να εκπαιδεύονται με μια μέθοδο διδασκαλίας που εξισορροπεί την μάθηση με το παιχνίδι και ενθαρρύνει τα παιδιά να εξελιχθούν με τον δικό τους ρυθμό. Έτσι, δεν αποτέλεσε έκπληξη το γεγονός ότι σχεδόν 30 χρόνια μετά και ο γιος του Ουίλιαμ και της Κέιτ, Τζόρτζ πήγε σε νηπιαγωγείο που ακολουθεί την μέθοδο εκπαίδευσης Μοντεσσόρι. Ο πρίγκιπας Τζόρτζ ξεκίνησε την εκπαίδευσή του στο σχολείο Westacre Montessori στο Νόρφολκ, όπου πήγαινε για ορισμένα πρωινά την εβδομάδα.

Η Κέιτ φοράει το ζαφείρι δαχτυλίδι αρραβώνων της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Σχεδόν σε κάθε βασιλικό αρραβώνα ή σε άλλες δημόσιες εμφανίσεις της, η Κέιτ Μίντλετον φοράει το εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι αρραβώνων της, που ανήκε στην πριγκίπισσα Νταϊάνα. Το 2010, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έκανε πρόταση γάμου στην Κέιτ με το εντυπωσιακό δαχτυλίδι με μπλε ζαφείρι 18 καρατίων που φορούσε η μητέρα του.

