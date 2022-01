Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 40ά γενέθλιά της με τρία εντυπωσιακά πορτρέτα – Οι ευχές της βασίλισσας

Ιδιωτικά, σε κλειστό κύκλων φίλων και συγγενών, γιορτάζει σήμερα η Κέιτ Μίντλετον τα 40ά γενέθλιά της. Η πανδημία χάλασε τα σχέδια της Δούκισσας του Κέιμπριτζ για λαμπερούς εορτασμούς, κι έτσι αντί για ένα μεγάλο πάρτι με δεκάδες καλεσμένους, η Κέιτ γιορτάζει την ξεχωριστή αυτή ημέρα με λίγους φίλους και συγγενείς, όπως ακριβώς πέρασε και τα Χριστούγεννά της.

Με την ευκαιρία των γενεθλίων της Κέιτ, το παλάτι έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τρία εντυπωσιακά πορτρέτα της, ενώ μέσω social media της ευχήθηκε και η βασίλισσα Ελισάβετ.

Οι φωτογραφίες της Δούκισσας του Κέιμπριτζ τραβήχτηκαν από τον Paolo Roversi, πέρυσι τον Νοέμβριο και δημοσιεύτηκαν σήμερα, προκαλώντας πολλά θετικά σχόλια για το κομψό στυλ της 40χρονης πλέον Κέιτ, η οποία ποζάρει φορώντας τρία διαφορετικά φορέματα του Alexander McQueen.

Στην πρώτη φωτογραφία, που είναι ασπρόμαυρη, διακρίνονται τα διαμαντένια σκουλαρίκια και το δαχτυλίδι των αρραβώνων της, που ανήκαν στην Πριγκίπισσα Νταιάνα.

Στη δεύτερη φωτογραφία, που είναι επίσης ασπρόμαυρη, ποζάρει χαμογελαστή, με τα μαλλιά ριγμένα στους ώμους της.

Χαμογελαστή και με ένα ασύμμετρο κόκκινο φόρεμα ποζάρει στην τρίτη φωτογραφία, την μοναδική που είναι έγχρωμη. Τα πορτρέτα θα εισέλθουν στη μόνιμη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης Πορτρέτων.

Η ίδια η Κέιτ Μίντλετον ευχαρίστησε όλους όσους της ευχήθηκαν για τα γενέθλιά της, μέσω Twitter.

Thank you for all of your very kind birthday wishes, and to Paolo and the National Portrait Gallery for these three special portraits. C

📸 Paolo Roversi pic.twitter.com/FDMn5raCnr

