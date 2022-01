Κέιτ Μίντλετον: Ο κορονοϊός της χαλάει τα σχέδια για τα γενέθλιά της

Τα 40ά της γενέθλια γιορτάζει η Κέιτ Μίντλετον την επόμενη Κυριακή, αλλά ο κορονοϊός της χαλάει τα σχέδια για λαμπερούς εορτασμούς.

Η Δούκισσα του Κέμπριτζ αποφάσισε να γιορτάσει σε κλειστό κύκλο φίλων και συγγενών από τον φόβο του κορονοϊού, όπως δημοσίευσε η Mail on Sunday. Έτσι, αντί για ένα μεγάλο πάρτι με δεκάδες καλεσμένους, η Κέιτ Μίντλετον θα γιορτάσει οικογενειακά και κάποιους στενούς φίλους το ορόσημο των 40ών της χρόνων, όπως ακριβώς πέρασε και τα Χριστούγεννά της.

Η Κέιτ και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μαζί με τα τρία τους παιδιά δεν πέρασαν τα Χριστούγεννα με τη βασίλισσα Ελισάβετ στο Σάντρινγκχαμ, η οποία λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της Όμικρον ακύρωσε τους παραδοσιακούς εορτασμούς. Το ζευγάρι απόλαυσε ένα οικογενειακό γεύμα με τους γονείς της Δούκισσας του Κέμπριτζ στο Άνμερ Χολ.

Πηγή ανέφερε: “Η Δούκισσα δεν ήθελε κάποια φανταχτερή γιορτή, άλλωστε δεν είναι αυτός ο τύπος της, αλλά τώρα δεδομένου και του κλίματος, θα΄προτιμήσουν μία μικρή γιορτή σε κλειστό κύκλο”.

Η Κέιτ και ο Ουίλιαμ, στο μεταξύ, έδωσαν στη δημοσιότητα την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς μία ανέκδοτη φωτογραφία τους από την πρεμιέρα της ταινίας του Τζέιμς Μποντ, όπου δείχνουν πανευτυχείς και λαμπεροί, για να στείλουν τις ευχές τους στους ακολούθους τους.

Wishing everyone a Happy New Year! 🎆 pic.twitter.com/jcjfOZWHwp

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) December 31, 2021