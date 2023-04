Κέιτ Μίντλετον: «Έσπασε» κανόνα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας

Έναν άγραφο κανόνα φαίνεται πως «έσπασε» η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον στη τελευταία της δημόσια εμφάνιση.

Πολλά ήταν τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, που συνόδευσαν τον βασιλιά και την βασίλισσα στην κυριακάτικη λειτουργία για το Πάσχα. Μεταξύ των “γαλαζοαίματων” ήταν και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με την σύζυγό του και τα τρία τους παιδιά. Σύμφωνα με τη Vogue, η Κέιτ Μίντλετον «έσπασε» έναν άγραφο κανόνα μεταξύ των κυριών της βασιλικής οικογένειας.

Η βασίλισσας Ελισάβετ είχε την «παράδοση» να βάφει τα νύχια της σε αποχρώσεις του nude, πράγμα το οποίο ακολουθούσαν και οι υπόλοιπες κυρίες της οικογένειας. Μάλιστα όταν το 2018, η Μέγκαν Μαρκλ είχε βάψει τα νύχια της μαύρα για να παραστεί στα Fashion Awards, σηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων.

Αυτήν την οικογενειακή παράδοση ήρθε να σπάσει η πριγκίπισσα της Ουαλίας με την χθεσινή της επιλογή, καθώς εμφανίστηκε με τα νύχια της βαμμένα κόκκινα. Γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Kate Middleton Surprises with a Bold Nail Polish Shade for Easter Outing with the Royal Family https://t.co/uE8BzmGb93

— People (@people) April 10, 2023