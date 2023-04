Κέιτ Μίντλετον: H αποκάλυψη για την κοινή εμφάνιση των «Fab 4» μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ

Ενωμένο μέτωπο επέδειξαν ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton με τον πρίγκιπα Harry και τη Meghan Markle μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ τον Σεπτέμβριο, όταν οι άλλοτε “Fab 4” εμφανίστηκαν μαζί για να χαιρετίσουν τα συγκεντρωμένα πλήθη.

Ωστόσο, φέρεται η πριγκίπισσα της Ουαλίας να ομολόγησε μετά ότι αυτή η βόλτα ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που χρειάστηκε να κάνει. Ο βετεράνος βασιλικός ανταποκριτής Robert Jobson ισχυρίζεται στο επερχόμενο νέο του βιβλίο, “Our King”, ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας ένιωσε άβολα λόγω των “κακών αισθημάτων” μεταξύ των ζευγαριών.

“Η Catherine αργότερα παραδέχθηκε σε ένα ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας ότι υπήρχε τόση πικρία ανάμεσα στα δύο ζευγάρια που η κοινή βόλτα ήταν ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έπρεπε να κάνει ποτέ”, γράφει ο Jobson, σύμφωνα με την Daily Mail.

Princes William and Harry, joined by Catherine and Meghan, view floral tributes to Queen at Windsorhttps://t.co/W5bzCFKn22

